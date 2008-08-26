Bağışıklık gücü neden önemli

Çoğumuz, bağışıklık sisteminin öneminin farkında değiliz. Son yıllarda sağlıkla ilgili yayınların artışı ile bağışıklık gücümüzün bizi sadece enfeksiyonlardan değil, kanserden otoimmün hastalıklara, kalp damar hastalıklarından romatizmal sorunlara kadar birçok problemden koruyor.



Sizi bu sistem koruyor



Bizi, bakteri ve virüs enfeksiyonlarından yani mikroplardan koruyan bağışıklık sistemimizdir. Bozulan, hasara uğrayan genleri tamir eden, sistemleri harekete geçiren de aynı sistemdir. Vücudumuza giren yabancı molekülleri yakalayıp enterne eden, mümkün olursa vücut dışına gönderen de bağışıklık ordumuzdur.



Genlerimizi sık sık tarayarak DNA yapısı değişmiş genleri bulan ve olağanüstü organize erken uyarı sistemleriyle yapısal bozuklukları daha teşekkül aşamasındayken yakalayıp yok eden, kötü hücrelerin kansere dönüşmesini engelleyerek hayatı yaşanabilir kılan da yine aynı sistemdir.



Kalbiniz bile etkileniyor



Bu sistemden neden bu kadar geç haberimiz oldu diye üzülmeyin. Emin olun ki bu sistemin bu kadar geniş bir alanda görev yaptığını tıp da yakın bir zamana kadar bilmiyor, bağışıklık sistemi denince aklımıza sadece bulaşıcı hastalıklar geliyordu.



Günümüzün en önemli ölüm nedenlerinden biri olan kanserden sonra ikinci sırada yer alan kalp damar hastalıklarının oluşumunda bile bu sistemin bir miktar rolü var. Okside olmuş kötü kolesterol (LDL) parçacıklarının damar duvarında oluşturduğu bazı bağışıklık organlarının damarlarını sertleştiren, daraltıp tıkayan olayların arkasında yatabileceğini gösteren birçok bulgu var.



Yani bağışıklıksal süreçler damar sertliğinde de etkili gibi görünüyor. Alzheimer hastalığının oluşumunda da bağışıklık sisteminin rolü var.



Haşimoto hastalığından, romatoid artrite, multiple sklarozdan, myasteniye kadar değişen romatizmal, nörolojik ve hormonal pek çok hastalıkta ise bağışıklık sistemi temel oyuncu olarak yer alıyor.



Eğer sağlığınızda bazı şeylerin değil birçok şeyin yolunda gitmesini istiyorsanız, bağışıklık sisteminizin düzenli çalışması gerekiyor.



Bağışıklık sisteminizi nasıl güçlendirebilirsiniz?



• Düzenli ve dengeli bir planınız olsun.

• D vitamini, çinko, folik asit, B12 vitamini, C vitamini ve selenyumu yeteri kadar aldığınızdan emin olun.

• Sık sık kilo alıp vermeyin, sağlıklı bir kilo aralığında kalmaya çalışın.

• Uykusuz kalmayın.

• Düzenli olarak yürüyün, aktif bir hayat sürün.

• Alkolü ya hiç kullanmayın ya da bir iki bardakla yetinin.

• Sigara içmeyin.

• Çürük dişleriniz ve diğer organlarınızdaki iltihabi odaklar varsa tedavi ettirin.

• Fazla stresle karşı karşıyaysanız azaltmayı ve yönetmeyi öğrenin.

• Olumsuz yaklaşımların, üzüntü, endişe ve korkuların bağışıklık sisteminin gücünü azaltabileceğini unutmayın.



Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için besin desteği ve bitkisel desteklerden faydalanmayı düşünüyorsanız Umklaoba, Elderberry, Ekinezya’dan faydalanmayı düşünün. Çinko, Beta glukan, C vitamini kürlerinin de faydalı olabileceği aklınızda olsun.



(Hürriyet)