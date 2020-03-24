Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek yok satıyor

Trabzon'un ekmeği ile ünlü Vakfıkebir ilçesinde mor sebze ve meyvelerin karışımı ile elde edilen ekşi maya katkılı mor ekmek, Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça fazla rağbet görüyor.

Karışımında kiraz, mürdüm eriği, kırmızı pancar gibi mor meyve ve sebzelerin yer aldığı ekşi maya kullanılan ekmek, diyabet, tansiyon, kalp damar hastalıkları ile vücut bağışıklığına iyi geliyor.



Koronavirüs salgını nedeniyle doğal ve organik ürünlere yönelenlerin tercihi de mor ekmekten yana oldu. İlçede mor ekmek üreten fırın işletmelerine Trabzon'un yanı sıra il dışından ilçeye yoğun ekmek siparişleri gelmeye başladı.

'Vakfıkebir ilçesinde fırıncılık yapan Yunus Emre Kutoğlu, piyasada mor ekmek olarak satılan ancak gıda boyasıyla renklendirilen ekmek ile doğal karışım kullanılan ekmeği limon testi yapılarak ayırt edilebileceğini belirterek, "Gıda boyaları hamurdan ayrılamaz. Mor ekmeğin üzerine limon sıktığınız zaman mor olan rengi zamanla kırmızıya dönüşüyor. Bu sayede gerçek olup olmadığını anlayabiliyoruz" dedi. (DHA)