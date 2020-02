Bağışçısı oğlu oldu, 70 yaşında yeniden doğdu

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL\'da yaşayan 72 yaşındaki lösemi hastası Nermin Kural, oğlundan alınan ilikle hayata tutundu. Nakli gerçekleştiren Doç. Dr. Hasan Atilla Özkan, işlemin haploidentik (kısmi uyumlu) nakil olması nedeniyle en zor nakiller arasında gösterildiğini belirtirken, 70 yaşından sonra yeniden doğan anne Kural, \"Oğlumdan alınan kök hücrelerin nakledilmesi sonrası mucizevi şekilde çok çabuk toparladım\" dedi.

Tatil için gittiği Muğla\'da yüksek ateş ve kalça ağrısıyla hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Nermin Kural, kan tahlilleri sonrası apar topar İstanbul\'a sevk edildi. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi\'nde yapılan tetkikler sonucu Kural\'a akut myeloid lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavilerinden sonra yüzde 80 oranında sonuç alan kadına 44 yaşındaki oğlundan alınan kök hücreler nakledildi. Yüzde 50 oranında uyuma rağmen kök hücre nakli tedavisi başarılı sonuçlar verdi. Kök hücre naklinin kendisi için çok kolay bir işlem olduğunu belirten Nermin Kural, \"İlk belirti kalın bağırsakta enfeksiyondu, ateşim yükseldi. Hastalık aniden ortaya çıktı. Tedavide önce akıllı ilaç kullanıldı. Onun cevabını alamayınca farklı bir seri tedavi sonrası kök hücre nakline karar verildi. Oğlumdan alınan kök hücreler nakledildi. İşlem kan yoluyla kolay bir şekilde gerçekleştirildi\" diye konuştu.



\"SAĞLIKLI BİR İNSANDAN FARKIM YOK\"

Nakil öncesi kemoterapi sürecinin kendisi için çok zorlu bir dönem olduğunu anlatan Kural, \" İlik nakli öncesinde kemoterapiler çok yordu, ağrılarım çok arttı, saçlarım döküldü. En zor süreç benim için 2017\'ydi. Oğlumdan alınan kök hücrelerin nakledilmesi sonrası mucizevi şekilde çok çabuk toparladım. 21 günde taburcu oldum. Şu an çok sağlıklıyım, çok iyiyim sokaktaki herhangi bir sağlıklı insandan farkım yok. İnsanlar, her şeyden önce kendilerine inansınlar, inanmak işin yüzde 70\'ini hallediyor. Kendime aile ve doktoruma inandım\" ifadelerini kullandı.



OĞLUNUN KÖK HÜCRELERİ ANNEDE YAŞIYOR

70 yaşındaki bir hasta için kök hücre tedavisinin zor süreç olduğunu ifade eden Doç. Dr. Hasan Atilla Özkan, \"Bırakın kendinden kök hücre naklini başkasından (allojenik) kök hücre nakli yapıldı. Bu da, oğlundan aldığımız kısmi doku uyumlu (haploidentik) kök hücre nakli idi. Nermin Hanım\'ın oğlunun hücreleri annesine yüzde 50 oranında uyumluydu. Bu günümüzde en zor nakillerden bir tanesidir. Kısmi uyumlu (haploidentik) nakil, tam uyumlu vericisi bulunamayan yüksek riskli hastalar için umut vericidir. Kök hücre nakli kararında, hastanın yaşından çok klinik performans ve organ fonksiyonlarının durumu önem arz etmektedir. Nermin hanımın yaşı 70 olmasına karşın organ fonksiyonları çok iyiydi ve hayata çok bağlıydı. Ailesi de son derece ilgiliydi. Bu nedenle bu zorlu nakli gerçekleştirdik. Nermin hanımda halen \'oğlunun kök hücreleri çalışıyor\'\" diye konuştu.



KIZILAY KAN MERKEZİNE BAŞVURUP DONÖR OLABİLİRLER

Kök hücre naklinin SGK kapsamına alınmasından sonra nakil oranlarının Türkiye\'de hızla artmaya başladığını ifade eden Doç. Dr. Hasan Atilla Özkan, şu bilgileri paylaştı:

\"Yılda 4 bin civarında bir nakil sayımız var. Ancak bu henüz istenilen düzeyde değil. Nüfusumuza baktığımızda bunun iki katı kadar olması lazım. Bunun da zamanla artacağını düşünüyoruz. Çünkü her yıl giderek artıyor. Bir diğer etkili faktör ise TÜRKÖK. Burası kurulmadan önce yurtdışından hep araştırmalar yapılıyordu. Bu uzun bir zaman alıyordu. Dolayısıyla TÜRKÖK ile beraber aradığımız iliğin neredeyse yarısını kendi ülkemizden bulabiliyoruz. Bu tür projede yer almak isteyen sağlıklı bireylerin (18-55 yaş arasında) Kızılay kan merkezine başvurup donör olmak istediklerini söylemeleri yeterli olacaktır.\"

