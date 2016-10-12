Bağışçılarla dernek ve vakıfları bir araya getiren Açık Açık Derneği kuruldu

Kamuoyu ve sivil toplum kuruluşları arasında şeffaf bir ilişki inşa etmek amacıyla kurulan 'Açık Açık Derneği' faaliyete geçti. Bünyesinde 33 sivil toplum kuruluşunu barındıran Açık Açık Derneği, bağışçılarla bağışçı haklarını tanıyan dernek ve vakıfları bir araya getirecek. Açık Açık Derneği’nin hedefi, şu anda yüzde 12 olan yıllık bağış yapma oranını, 2024’e dek yüzde 30’a çıkarmak.

Açık Açık Derneği online bağış platformunun dijital sponsorluğunu üstlenen Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express ise “1.000 Bağışa 1.000 Bağış da BKM Express’ten” kampanyasıyla projeye destek verecek.

2007 yılında kurulan ve onuncu yılını kutlamaya hazırlanırken 30 STK’ya toplam 14.332.557 TL tutarında bağış sağlanmasına katkıda bulunan Adım Adım Oluşumu kurucularından Itır Erhart ve Renay Onur'un da aralarında olduğu ekibin yeni girişimi olarak çalışmalarına Şubat 2016’da başlayan Açık Açık Derneği kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıda dünyada sivil toplum kuruluşlarına bağış yapma ortalaması yüzde 30 civarındayken, bu oranın Türkiye’de yüzde 10-15 ile sınırlı kaldığına dikkat çekildi. Bağış yapma oranını dünya standartlarına taşımak amacıyla yola çıkan Açık Açık, bağışçılığın gelişmesi için, şeffaf ve hesap verebilirliğe önem veren ve bağışçı haklarını kabul eden sivil toplum kuruluşlarının seslerini duyuracağı bir platform olarak kuruldu.

Açık Açık Derneği ile AKUT, ALİKEV, AÇEV, Darüşşafaka Cemiyeti, KAÇUV, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Alzheimer Derneği, TEMA ve UNICEF’in de aralarında bulunduğu onlarca sivil toplum kuruluşuna kaynak yaratacak bağış miktarının toplanması hedefleniyor.

Açık Açık sivil toplumun

güçlenmesini hedefliyor

Etkinlikte konuşan Açık Açık Derneği kurucularından Renay Onur “Dünya ve Türkiye arasındaki bağış oranı uçurumunu yapılan bağış miktarında da gözlemleyebiliyoruz. ABD’de kişi başı ortalama bağış miktarı 1.150 dolar civarındayken, Türkiye’de bu rakam 17 TL ile sınırlı kalıyor. Oysa yine Türkiye’de dilencilere yaptığımız ortalama yardım miktarı 53 TL civarında. Bu da aslında ulaşılabilir olduğu takdirde insanların bağış yapma eğilimini ortaya koyuyor.”

Açık Açık Derneği kurucularından Doç. Dr. Itır Erhart ise, "Daha güçlü bir demokrasi için güçlü sivil toplumun şart olduğuna inanıyoruz. Sivil toplumun güçlenmesi için gereken ise şeffaf ve hesap verebilir STK'ların sayısının artmasından geçiyor” diye ekledi.

Toplantıda bir konuşma yapan Sen de Gel, ÖRAV, TOG, Ashoka Y.K Üyesi İbrahim Betil ise şunları söyledi: “Türkiye’de sivil toplumun gelişememesinin nedenlerinden biri güvensizlik. Bu güvensizliğin üstesinden gelebilmek için şeffaflığı ve hesap verilebilirliği gündeme getirmek gerekiyor. Şeffaflığın lafta kalmaması için dernek ve vakıfların hesaplarını ve mali tablolarını açıklayabiliyor olmaları, bağımsız denetime girmeleri lazım. Bütün bu konuları gündeme getirme noktasında Açık Açık Derneği’nin çok önemli bir pozisyona sahip olduğunu düşünüyorum. Toplumun gelişimine katkı sağlayabilmek için sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmemiz gerekiyor. O nedenle hepimizi bu uygulamaları yaygınlaştırmaya ve bu katkıları artırmaya davet ediyorum.”

BKM Express’in sivil toplum

kuruluşlarına desteği sürecek

Etkinlikte açıklamalarda bulunan BKM (Bankalararası Kart Merkezi) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, şunları söyledi: “Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının birbirinden ulvi amaçları, birbirinden değerli gönüllüleri var. Ellerindeki kısıtlı kaynaklarla farklı amaçlara yönelik projeler gerçekleştiriyorlar ve bu projelerin gerçekleşmesi için özel sektörün desteği çok önemli. Biz de BKM Express’i ücretsiz, hızlı, kolay ve güvenilir bir dijital ödeme aracı olarak kullanıma aldığımız ilk günden bu yana e-bağış kavramına yönelik çalışmalar yapıyoruz. BKM Express, sunduğu altyapıyla sivil toplum ile sivil toplum kuruluşları arasında bir köprü vazifesi görerek, bağış süreçlerini hızlandırıyor. BKM olarak sivil toplum girişimlerini desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Canko ayrıca chatbot teknolojisinden faydalanarak geliştirdikleri yeni bir hizmetten de bahsetti:

“Yeni inovasyonumuzla artık Facebook Messenger'da BKM Express sohbet ekranındayken sadece birkaç adımda bağış yapılabilecek. Bu geliştirmeyi yaparken son dönemin popüler teknolojilerinden chatbot teknolojisinden faydalandık. Chatbot, sohbet ekranı üzerinden istediğiniz işlemleri hızlı biçimde yapmanızı sağlayan ve kullanım alanları giderek genişleyen bir teknoloji. Bu teknoloji ile bağış yapılmasını sağlamak için Facebook'un sohbet uygulaması olan Messenger üzerinden BKM Express hesabını açmak ve hangi kuruma, ne kadar bağış yapılmak istendiğini belirtmek yeterli. Bu inovasyonu, geleceğe yön verecek olan yapay zekâ ve machine learning teknolojileri alanında attığımız ilk adım olarak görüyor ve bu anlamlı çok değerli buluyoruz.”