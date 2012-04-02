Bağış'a soykırımı inkar davası açılamadı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın dokunulmazlığı olup olmadığını soran Başsavcılık, “Dokunulmazlığı vardır” cevabı üzerine Bakan Bağış hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına karar vererek, dava açılmayacağını bildirdi.

Konuyu bir basın bülteni ile duyuran başsavcılık şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye’nin Avrupa İlişkileri Bakanı Egemen Bağış’ın 30 Ocak 2012 günü yaptığı konuşmada, 1915 olayları ile ilgili olarak Fransa’da yapılan parlamento oylamasına karşı söylemiş olduğu sözler gerek basılı medyada gerekse devlet televizyonunda yer almıştır. İsviçre Dışişleri Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Egemen Bağış’ın bu konuşmayı yaptığı sırada diplomatik dokunulmazlığı olduğuna karar vermiş bulunuyoruz. Bu nedenle Bağış’a karşı herhangi bir dava açılması söz konusu değildir.”

Ne olmuştu?

Zürih Kantonu Devlet Başsavcılığı, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkında 6 Şubat günü ön soruşturma başlattı.

Bağış'ın Davos Dünya Ekonomik Formu'ndan (WEF) dönerken Zürih'te söylediği "Ermeni soykırımı yoktur. Gelsinler beni tutuklasınlar" sözleri üzerine İsviçre Ermeni topluluğunun şikayeti üzerine Başsavcılık tarafından İsviçre Ceza Kanunu'nun 261'inci maddesine muhalefetten ön soruşturma başlatıldı.

Zürih Devlet Savcısı Christine Braunschweig, o zamanki açıklamasında, Bağış hakkında ön soruşturma yapıldığını doğrulayarak şunları söyledi:

"Geçen hafta savcılığımıza bu konu ile ilgili bir dilekçe ulaştı. Dilekçede Sayın Bağış'ın İsviçre Ceza Kanunu'nun 261'inci maddesinde ırkçılık başlığı ile yer alan kanuna muhalefet ettiği bildiriliyordu. Savcılığımız iddiayı ciddi bularak ön soruşturma başlattı. Şimdi Egemen Bağış'ın dilekçede konu edilen Ermeni soykırımını inkar sözlerini söyleyip söylemediğini araştıracağız. Kendisinin diplomatik dokunulmazlığı olup olmadığına bakacağız. Bunların sonucunda yasaya aykırı bir durum var ve diplomatik dokunulmazlığı yok ise hakkında dava açacağız."