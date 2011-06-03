-BAĞIŞ'A İTALYAN YÜKSEK LİYAKAT NİŞANI ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a, İtalya Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı verildi. İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı "Ufficale"ye sahip olan Bağış'a, Türkiye-İtalya ilişkilerine yaptığı katkılar ve Türkiye'nin AB üyelik sürecinde sergilediği kararlı tutum ve üstün hizmetten dolayı bu defa İtalya Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı "Commendatore" tevdi edildi. Bağış'a nişanı, İtalya Büyükelçiliği'nde düzenlenen İtalya Cumhuriyeti Milli Günü resepsiyonunda, İtalya Büyükelçisi Gianpaolo Scarante takdim etti. Törene eşi Beyhan Bağış ile katılan Egemen Bağış, böyle yüksek bir liyakat nişanıyla onurlandırılmaktan onur duyduğunu belirterek, eşi ve kendisinin gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bağış, İtalya için önemli iki günün kutlandığı akşamın, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye için Regaip Kandili olduğunu belirterek, aynı zamanda İtalyanlar için de önemli bu gecede böyle bir nişanı almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 2005 yılında, Ak Parti'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken, "Ufficale" nişanını aldığını kaydeden Bağış, "Bu akşam da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet bakanı olarak 'Commendatore' nişanını değerli Büyükelçi Scarante'den almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu nişanı, şahsım, hükümetim ve milletim adına alıyorum." dedi. İtalya'nın AB'nin önemli ülkelerinden ve Türkiye'nin AB müzakere sürecine en açık destek veren müttefiklerinden olduğunu belirten Bağış, "aynı zamanda, AB Komisyonu'nun vize muafiyet müzakerelerine başlaması için Türkiye'ye en çok destek veren ülkelerin başında geldiğini" kaydetti. Bağış, Rönesans döneminin ünlü İtalyan şairi Tasso'nun "Susmada bile, sözler, yalvarmalar vardır" sözleri ile Mevlana'nın "Susmak mana eksikliğinden değil, belki mananın derinliğindendir" sözlerini hatırlatarak, çok fazla konuşmaya gerek olmadığını, içinde bulundukları atmosferin herşeyi anlattığını söyledi. "Zaten tarihte de, bütün yollar İstanbul'dan çıkar, Roma'da biter denilmişti, şimdi de Akdeniz'in dinamizmini, heyecanını ve keyfini, muhabbetini temsil eden iki ülkenin temsilcileri olarak bu akşam keyifli bir gece yaşıyoruz" diye konuşan Bağış, İtalya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere değinerek, rakamların her geçen gün arttığını, artmaya devam edeceğini kaydetti. -"BAĞIŞ, DAİMA DOST BİR KİŞİLİĞİ TEMSİL ETMİŞTİR" İtalya Büyükelçisi Gianpaolo Scarante de, İtalya Cumhuriyeti Milli Günü'nün önemine değinerek, 1946'da İtalya Cumhuriyeti'nin, ve 1861'de kurulan İtalya Birliği'ni 150. yılını kutladıklarını kaydetti. Nişanın gerekçesini açıklayan Scarante, "Bağış'ın, basiretli siyasetinin, Türkiye-İtalya ikili işbirliğinin güçlendirilmesinde büyük rol oynadığını; İtalya'ya karşı duyduğu yakınlık ve samimiyetin, son yıllarda birçok sektörde önemli temasların gerçekleştirilmesine, her iki ülkenin çıkarları açısından başarıya ulaşmasına aracı olduğunu" kaydetti. "Sayın Bağış, İtalya için daima diyaloğa ve işbirliğine açık, dost bir kişiliği temsil etmiştir" diye konuşan Scarante, "2005 yılında İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanını elde etmesini sağlayan olağanüstü siyasi ve beşeri yetenekleri, kendisine bugün, İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano adına takdim etmekten onur duyduğum Yüksek Liyakat Nişanının tevdi edilmesine vesile olmuştur" dedi. İki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan İtalya Milli Günü Resepsiyonu'na çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. Egemen ve Beyhan Bağış ile davetliler, İtalya'dan gelen çağdaş dans topluluğunun, ünlü yönetmen Federico Fellini'nin filmlerine göndermeler yapan dans gösterisini ilgiyle izledi.