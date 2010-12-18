Bağış yumurta tutmayan cekete çok sinirlendi

T24 - Sevigen, yumurtalı eylemde kirlenen ceketinin yerine Bağış’a takım elbise götürdü. Bağış, twitter’dan sert eleştiriler yöneltti. Sevigen’in anında istifaya davet ettiği Bağış, Brezilya’da, “Yumurta attığı için hakkında dava açılan öğrenci özür dilesin şikâyetimi geri alayım” dedi.



Mehmet Sevigen, şikâyetini geri çekmesi için 319 TL etiketli takım elbiseyi Egemen Bağış’a hediye edeceğini söylemişti.



Türk siyasetinin son dönemdeki ‘en şık’ tartışması Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’ndeki yumurtalı protestoda Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın “ceketinin sol yanının kirlenmesiyle” başladı. Yumurta attığı gerekçesiyle öğrenci Nihan Çarıkçı hakkında dava açıldı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Çarıkçı’ya dava açan Bağış’ı bu kararından vazgeçirmek için TBMM Genel Kurulu’nda takım elbise hediye etmek istedi. Sevigen 319 TL’lik elbiseyi Devlet Bakanı Faruk Özak’a verip Bağış’a iletmesini istedi.





Yanıt twitter’dan geldi



Bağış, dün gece sosyal paylaşım sitesi twitter’da Sevigen’i eleştirerek, “Ayıp etti. Sirk eğlencesine uygun performans göstermiş. Takım elbiseyi kabul etmeyeceğim. Aşağılık propaganda ile olay çarpıtılıyor” dedi. Bağış, üstü kapalı olarak eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a ait olduğu ileri sürülen kasete de göndermede bulunarak, “Sevigen’e her yere saklanan mini kamera getireyim. O ve arkadaşları o kamerayı ne yapacaklarını iyi bilir” dedi.



Sevigen de, twitter’daki eleştirinin ardından Bağış’ı istifaya çağırarak, “Sayın Bağış eskiden barmenlik yapıyordu. TRT’de kamera bolluğu varmış. Gizli kamera konusunda uzman olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra milletvekili görevini bırakırsa kamera görevini yapmasını tavsiye ediyorum. Paparazzilik yapsın. Bu kadar belden aşağı vuran ahlaksızca konuşan bir insanın AB’den sorumlu bir koltukta oturması çok doğru değil” diye konuştu.





‘Özür dilesin, çekeyim’



Brezilya’da bulunan Bağış daha sonra Milliyet’e yaptığı değerlendirmede, “Gencimizin hatasını anlayarak özür dilemesi şikâyetimden vazgeçmem için yeterlidir. Özür dilesin, şikâyetimi geri çekeyim” dedi.





‘Ağrıma gitti’



Başmüzakereci Egemen Bağış, twitter’da yazdığı mesaj için de pişman oldu. Bağış, “Sayın Sevigen’i istifa ettiren olayda onu koruyan tek demeç benim demecimdi. Kendi partisi bile arkasında durmazken, ‘Sevigen iyi insandır. Olayın farklı boyutu vardır’ dedim. Onun böyle bir şov yapması ağrıma gitti. Yine de twitter’a yazarak onun seviyesine düşmemem gerekirdi” dedi.

Bağış, twitter’a daha sonra yazdığı mesajında da, “Bir hata ettim. Limitlerimi zorlayarak indiğim Sayın Sevigen’in seviyesine bir daha inmem. Kurultay çabalarında kendisine bol şans dilerim” diye yazdı.