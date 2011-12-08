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Politika

Bağış: Yumurta atmak saldırı İZMİR (A.A)

08 Aralık 2011 23:38

-Bağış: Yumurta atmak saldırı İZMİR (A.A) - 08.12.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Yumurta atmak, domates atmak, taş atmak, molotof atmak bir demokratik hak değildir, bir saldırı biçimidir'' dedi. Bakan Bağış, Ege Üniversitesinde Egeart Sanat Günleri'ndeki açılışta iki öğrencinin kendisine yumurta atmasına ilişkin olarak şiddet içeren eylemlerle kimsenin kendisine mesaj veremeyeceğini belirtti. Bağış, şunları kaydetti: ''Bunu daha önce de söyledim şimdi de tekrar ediyorum. Yumurta atmak, domates atmak, taş atmak, molotof atmak bir demokratik hak değildir bir saldırı biçimidir.  Meclis kürsüsüne takım elbise ile çıkıp şov yapan, köşelerinde 'demokratik tepkisini gösteren çocuklar' diye ahkam kesen, sosyal mecralarda yumurta atana değil hedefte olan insanlara karşı linç kampanyaları başlatan bir güruh oldukça maalesef bu tür sapkın davranışları görmeye devam ediyoruz.''

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