-BAĞIŞ: YATIYA GİTTİĞİMİZDE AVRUPA NE YAPAR BİLEMEM ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, (bazı ülkeler ab'ye hızla giriyor, biz giremiyoruz) lafını yaymaya çalışanlar var. Biz bu ülkelerin bütün nüfusunu, adeta İstanbul'daki otellerde yatırıp misafir edebiliriz. Ama biz yatıya gittiğimizde Avrupa ne yapar bilemem" dedi. AB'nin Türkiye İlerleme Raporu için "memnun olma" ya da "memnun olmama" şeklinde yapılan değerlendirmelerin "sığ" olduğunu söyleyerek, raporun taslağında Türkiye'nin bilmediği ve değerlendirmediği bir durum olmadığını bildirdi. Bakan Bağış, yarın yayımlanması beklenilen İlerleme Raporu'nun taslağı ile ilgili basında çıkan haberler üzerine soru üzerine yaptığı açıklamada, ortalıkta dolaşanın henüz raporun taslağı olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: "(Memnun olma) ya da (memnun olmama) diye birşey yok. Bunlar yanlış ve sığ değerlendirmeler. Bu taslaklarda bizim bilmediğimiz, değerlendirmediğimiz bir durum yok. Türkiye'nin fotoğrafı var. Karnesinde kırık olan haylaz talebe kompleksimiz, öğretmeninden azar işiten talebe kompleksimiz yoktur. Kimsenin de -medya dahil- bu komplekse girmesini tavsiye etmem." Türkiye'nin AB ya da başka uluslararası bir platformda ezikliği ya da kompleksi bulunmadığını, özgüveninin tam olduğunu belirten Bağış, "(Bazı ülkeler AB'ye hızla giriyor, biz giremiyoruz) lafını yaymaya çalışanlar var. Biz bu ülkelerin bütün nüfusunu adeta İstanbul'daki otellerde yatırıp misafir edebiliriz. Ama biz yatıya gittiğimizde Avrupa ne yapar bilemem. Kaldı ki böyle bir düşüncemiz de yok. Sanırım aramızdaki fark bu" dedi. Bakan Bağış, ayrıca bu ülkelerde "çok partili düzeni bir türlü içine sindirememiş, takoz muhalefet anlayışı içinde olan partiler bulunmadığını" da söyleyerek, bu ülkelerde tüm AB reform yasalarının meclislerinden oybirliği ile hızlıca geçtiğini kaydetti. Bağış, "Bizde de muhalefet partileri AB'ye girmemizi istiyorsa, demokrasiye ve AB'ye bağlılığını ispatlamalıdır" diye konuştu. Türk halkının AB'ye üyelik konusunda ümidini yitirmeye başladığını düşünenlerin bulunduğunu, ancak AB reformlarından oluşan bir anayasa paketine daha birkaç hafta önce ülkenin büyük çoğunluğunun destek verdiğini anımsatan Bağış, şunları kaydetti: "Ancak bazı dar vizyonlu Avrupa siyasetçilerinin hipokratik çifte standartlı bazı söylem ve tavırlarının halkımızda duygusal bir yılgınlığa yol açtığı bir gerçektir. Halkımız, istikrarlı bir hükümet ile AB fonlarına ihtiyaç duymadan da Türkiye'nin her alanda kalkınabileceğini görmüştür. Bu süreçte Türkiye diklenmeden dik durarak, tam üyelik hedefine ulaşacak, insanlık tarihinin en kapsamlı barış projesinde hak ettiği yeri alacaktır."