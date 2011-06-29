-BAĞIŞ: YARIN AK PARTİ GRUBU TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, tutuklu milletvekillerinin yemin edememesi sorunuyla ilgili, ''Yarın AK Parti Grubu toplanacak. Orada bu konu gündeme gelirse değerlendiririz'' dedi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz'un görevinin sona ermesi nedeniyle verilen resepsiyonda basın mensuplarının, tutuklu milletvekillerinin yemin edememesiyle ilgili sürece ilişkin sorularını yanıtlayan Bağış, kendisinin hukukçu olmadığını ifade ederek, sürecin hukukçulara sorulmasını istedi. ''Yarın AK Parti Grubu toplanacak. Orada bu konu gündeme gelirse değerlendiririz'' diyen Bağış, kendisinin, partisiyle görüşmeden bir açıklama yapmayacağını belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ise yargı sürecinin bu aşamada kapandığını ifade ederek, bugün yapılan CHP MYK toplantısından çıkacak sonuca göre değerlendirme yapacaklarını söyledi. Tanrıkulu, ''Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı her zaman karar düzeltmeye gidebilir, kendi takdirindedir'' diye konuştu. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç da partisinin tek başına teklif getiremeyeceğini vurgulayarak, ''Baştan reddedileceğini bile bile niye teklif getirelim'' dedi. AK Parti'nin kavga ve kaos istediğini savunan Genç, sorumluluk taşıyan bir hükümetin sorunun çözümünü 1 Ekim'e bırakmaması gerektiğini söyledi.