"Bağış yapmamıza izin verin": Britanyalı sanatçı, eşcinsel erkeklerin kanından Alan Turing portresi yaptı

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Britanyalı sanatçı Conor Collins, İngiltere, Galler ve İşkoçya'da eşcinsel erkeklerin kan vermesinin yasak olmasına tepki olarak homoseksüel bireylerin bağışladığı kandan bir Alan Turing portresi yaptı.

Turing bilgilsayarının mucidi Alan Turing, 2. Dünya Savaşı'nda Britanya güçleri için şifre kırıcılık yapmıştı. Turing, daha sonra başka bir erkekle birlikte olmaktan suçlu bulunmuştu. Turing, siyanür ile zehirlenip öldürüldü.

Collins, portesinde Turing'e yer verme nedeninden bahsederken, "Her şeyden önce yaptıklarıyla milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Kan bağışladığınızda da hiç tanımadığınız birinin hayatını kurtarıyorsunuz" dedi.

Collins, "Turing, yaptığı muhteşem şeylere rağmen bugün yaşıyor olsaydı kan bağışlayamayacaktı" dedi.

Britanyalı sanatçının portresi için kan bağışında bulunan bir kişi dışında herkesin eşcinsel doktor ve hemşireler olduğu ifade edildi.

Fotoğraf: Conor Collins

Freedom to Donate kampanyası ile yürütülen projenin mimarı, "Bağış yapanlardan biri kalp cerrahıydı. Ona kalbinizi eline almasına izin verecek kadar güveniyorsunuz, ama bağış yapmasına izin vermiyorsunuz" ifadelerini kullandı.