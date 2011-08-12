-Bağış: Türkiye'yi imrenerek takip ediyorlar ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, doğusunda ve batısındaki ülkelerin Türkiye'yi imrenerek takip ettiğini bildirdi. Bakan Bağış, bir televizyon kanalındaki sohbet programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerle kıyaslanması durumunda, doğusundaki ülkelerin bir bahar yaşadığını, demokratikleşme süreci içinde olduğunu hatırlatan Bağış, bu süreçte Türkiye'yi "imrenerek" takip ettiklerini, "ilham kaynağı" olarak gördüklerini kaydetti. Bağış, diğer taraftan batıdaki ülkelerin de Türkiye'nin ekonomik gücüne ve istikrarına imrendiğini belirterek, Almanya'nın geçen yıl sadece yüzde 3, Türkiye'nin ise yüzde 9 büyüdüğünü bildirdi. Bağış, iç politikaya ilişkin sorular üzerine de Türkiye'deki muhalefetten "memnun olduklarını" belirtti ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. CHP'nin Türkiye ile ilgili dış ülkelere de yanlış intiba verdiğini kaydeden Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu çok önemli görüşmeler yaparken onun elini zayıflatacak yönde yapılan açıklamaların CHP'ye yakışmadığını ifade etti. AK Parti mensuplarının artık ustalık noktasına geldiğini, milletin çıkarları doğrultusunda takım ruhu içinde çalıştıklarını anlatan Bağış, CHP'lilerin ise henüz "çırak" olduğunu kaydetti.