-Bağış: ''Türkiye'nin mesajı çok net vurgulanıyor'' İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, sinemacılara seslenerek, ''Biz siyasilerin onlarca ülke, yüzlerce konferans gezip anlatamadıklarımızı bazen bir filmin bir sahnesinde o kadar güzel anlatabiliyorsunuz ki, Türkiye'nin mesajı çok net vurgulanıyor'' dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığının katkılarıyla, TÜRSAK Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ''Uluslararası Randevu İstanbul Film Festivali''nin açılışı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Bağış, açılışta yaptığı konuşmada, sinemanın kuşatıcılığıyla İstanbul'un gerçekten farklı bir kent oluşunun farklı bir randevusunda buluşulduğunu söyledi. Türkiye'nin bugün artık farklı bir ligde oynadığını, bunu sadece ticaretteki rakamlarıyla değil, sanatta, kültürde ve sinemadaki farklılığıyla da ortaya koyduğunu vurgulayan Bağış, şöyle devam etti: ''Sizler, Türkiye'nin mesajlarını dünyaya duyurmak konusunda çok önemli görevler üstlenmiş durumdasınız. Biz siyasilerin onlarca ülke, yüzlerce konferans gezip anlatamadıklarımızı bazen bir filmin bir sahnesinde o kadar güzel anlatabiliyorsunuz ki, Türkiye'nin mesajı çok net vurgulanıyor. Beni çok etkileyen bir örneği, sahneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Fatih Akın'ın 'Yaşamın Kıyısında' filmindeki bir sahne. Türkiye'den Almanya'ya sığınmak için başvurun bir genç kızın Alman hakime, 'Türkiye'ye gidersem işkence görürüm' cümlesine, Alman hakimin verdiği cevap; 'Kızım o eskidendi, ama Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'de artık işkence kalmadı' cümlesi, benim onlarca Avrupa Birliği üyesi ülkede anlatacaklarımdan çok daha etkili olabiliyor.'' Türkiye'de tüm sorunların çözüme kavuşmadığına, halen çözülmesi gereken birçok sorun bulunduğuna dikkati çeken Bağış, bugünün Türkiye'sinin dünle kıyaslandığında çok daha şeffaf, demokratik, tabularını geride bırakan, kendi gerçekleriyle yüzleşmiş bir ülke olduğunu söyledi. -Şener Şen'e Kültür Sanat Ödülü- TÜRSAK Vakfının her yıl kültür sanat alanında üstün çalışmalara ve başarılara imza atan isimlere layık gördüğü ''Kültür Sanat Ödülü'', bu yıl oyuncu Şener Şen'e verildi. Şen, ödülünü, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın elinden aldı. Bu arada, yönetmen Çağan Irmak, fotoğraf sanatçısı Ara Güler, film eleştirmeni Atilla Dorsay ve sanatçı Muzaffer Hiçdurmaz'a da ödül verildi. Açılışa, Bağış'ın eşi Beyhan Bağış, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik ve Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile sanat ve sinema dünyasından çok sayıda davetli katıldı.