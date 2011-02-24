-BAĞIŞ: TÜRKİYE UMUT KAYNAĞI İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin daha çok demokrasiye, şeffaflığa, sürdürülebilirliğe özenen ve mutluluk arayışı içerisinde olan ülkeler için bir umut kaynağı olduğunu söyledi. Bağış, Les Ottomans Otel'de düzenlenen ''Avrupa Kültür Başkenti-2010'' kapanış yemeğinde yaptığı konuşmada, 9 bin 600'den fazla etkinliğe imza atmış olan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının kapanış töreninde bir araya geldiklerini kaydetti. Ajansın, 2010 yılına Avrupa'yı temsil eden İstanbul'un konsolosları ile veda etmek istediğini belirten Bağış, ''Bu gece sizlerle bir fikri paylaşmak isteseydim o da şu olurdu; Avrupa İstanbul'suz tamamlanmamıştır'' dedi. Egemen Bağış, İstanbul'da yaşayanların bunu bildiğini, 400 milyonu aşkın Avrupalının da bu fikri kabul etmesi için diğer ülkelerin temsilcileri olan konsolosların, büyükelçilerin yardımına ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Bunu gerçekleştirmek için kendisinin çok çaba sarf ettiğini ifade eden Bağış, şöyle devam etti: ''Ama elbette sizlerin de yardımına ihtiyacım var. Türkiye'yi iş adamı olarak, turist olarak, gazeteci olarak ziyaret edenler, birer Türkiye dostu oluyor. Ve bunlar sadece İstanbul ya da Türkiye'nin değil, dünyanın barışı için birer elçi oluyorlar. İstanbul doğunun en batısı, batının da en doğusu. İstanbul'un, Türkiye'nin amaçları, şu anda pek çok ülkeye ilham veriyor. Türkiye, daha çok demokrasiye, şeffaflığa, sürdürülebilirliğe özenen ülkeler ve mutluluk arayışı içerisinde olan ülkeler için bir umut kaynağıdır. Biz İstanbul'dan doğru mesajı vermek zorundayız.'' Egemen Bağış, İstanbul'un ''Minarelerin şehri'', ''Tepelerin şehri'' gibi, medeniyetleriyle, 7 tepesiyle yüzlerce ismi olduğunu belirterek, ''Şimdi başka bir isimle de anılmasını istiyoruz. Bunun için de sizin yardımlarınıza ihtiyacımız var. Ve sizin desteklerinizle Avrupa'nın en başarılı kültür başkentlerinden de biri oldu'' dedi. İstanbul'a ''kültür başkenti'' unvanıyla yeni bir isim daha verildiğini kaydeden Bağış, şöyle devam etti: ''Bu yüzden hepinize teker teker müteşekkiriz. Avrupa Birliği Kültür Başkenti projesi, unvanı, sizin yardımlarınız olmasaydı bu kadar başarılı olamazdı. Hüsamettin Kavi ile hatırlıyorum da bu konuyla ilgilendiğimiz günlerde tartışıyorduk. O bağımsız jüriye, AB'ye üye olmayan bir ülkenin şehrini, Avrupa Kültür Başkenti adayı olarak nasıl sunacağımızı düşünüyorduk. İlk yaptığımız şey, bütün başkonsolosları ve Avrupa'nın kültür ataşelerini bir yemeğe davet etmek oldu. Onların desteğini istedik. Bazılarınız oradaydı, bazılarınız değildi. Ama hepsi bize yardımcı oldu.'' -''İSTANBUL'SUZ AVRUPA TAM BİR AVRUPA DEĞİLDİR''- Bağış, kültür başkentinin esas temasının ve fikrinin Yunanistan Kültür Bakanı Melina Mercouri tarafından ortaya çıkarıldığını söyledi. Aslında Mercouri'nin bir aktris olduğunu ve önemli birçok sinema filminde rol aldığını belirten Bağış, bu filmlerden birinin de ''Topkapı'' adlı film olduğunu kaydetti. Bağış, bu filmin İstanbul'la ilgili olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ve bu büyük fikir gerçeğe, realiteye dönüştü ve bu proje boyunca sizin desteğinizi de aldık. Ve şimdi başka bir düşünce ile buradayız. O da Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne tam üye yapmak... Kolay değil biliyoruz. Siz ve ben, tüm arkadaşlarımız çok çalışmak zorundayız ama eminim ki bunu başaracağız. Buna yürekten inanıyorum. Konuşmamın başında belirttiğim gibi İstanbul'suz Avrupa tam bir Avrupa değildir.'' -ŞEKİB AVDAGİÇ- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de İstanbul'un, 2010 Avrupa Kültür Başkenti unvanını AB'ye üye olmayan bir şehir olarak aldığını söyledi. Ancak bu unvanın İstanbul'u bir AB şehri olarak tanıtma ve kutlama imkanını sunduğunu belirten Avdagiç, şöyle devam etti: ''600'ü aşkın projemizle, doğu ve batının arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmeyi ve İstanbul'u her türlü tanıtmayı hedefledik. AB ülkeleriyle ortak projeler gerçekleştirdik ve aynı zamanda eski ve yeni AB Kültür Başkenti olan şehirlerle ilişkilerimizi güçlendirdik. Onlarla da projeler yaptık. İstanbul kültürel farklılıkları içinde bulunduran bir şehir. Ajansımız bu kültürel farklılığı sadece geliştirmeye çalışmadı, aynı zamanda korumayı hedefledi. Finansal destek olarak biz AB'den çok destek almadık. Genelde hükümetten bu desteği aldık. Ama diğer AB üyesi Avrupa Kültür Başkenti seçilen şehirler, AB'den fon alarak bunu yapma fırsatı buldular.'' Konuşmaların ardından yemek basına kapalı devam etti. Geceye, Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış, Şekib Avdagiç'in eşi Nezahat Avdagiç ile birçok ülkenin İstanbul başkonsolosu katıldı.