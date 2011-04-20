-BAĞIŞ: TÜRKİYE İÇİN HOŞ OLMAYACAKTIR İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bazı milletvekili adaylarıyla ilgili iptal kararını değerlendirerek, ''Bu kararın Türkiye'nin imajı için faydalı olduğuna ben inanmıyorum. Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Konseyi'nde bu tür kararlar Türkiye için hoş olmayacaktır'' dedi. Bağış, Ataşehir'de Emlak Bankası Spor Kulübü Ataşehir Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Burada konuşan Bağış, Türkiye'de genelde, iktidarda olan partilerin halkın nezdinde itibarlarının azaldığını ifade ederek, AK Parti'nin ise her seçimde bir önceki seçime göre daha da güçlenerek büyüdüğünü söyledi. İktidarları süresince kimsenin yaşam standardını değiştirmeye kalkmadıklarını, yaşam standardını modernleştirmek için çalıştıklarını anlatan Bağış, bugüne kadar hiç kimsenin ''benim kıyafetime karışıldı'' diyemeyeceğini de belirtti. Bağış, ''Bu ülkenin en Atatürkçü partisi, laikliğe en çok hizmet eden parti; AK Parti. Diğerleri nutuk attı, biz ise iş yaptık'' diye konuştu. 12 Eylül'deki Anayasa değişikliği reformuna da atıfta bulunan Bağış, Türkiye'de eskiden pek çok konuda konuşulmaktan çekinildiğini, şimdi ise her konunun açıklıkla tartışılabildiğini söyledi. Türkiye'nin demokraside geldiği noktanın birçok ülkeye ilham kaynağı ve örnek olduğunu da belirten Bağış, ''Türkiye kendi bölgesine demokrasiyi yayan, demokrasinin beşiği haline gelmiş bir ülkedir'' dedi. -YSK'NIN KARARI- Bağış, YSK'nın iptal kararıyla ilgili olarak da şunları dile getirdi: ''YSK'nin bir kararı oldu. Bununla ilgili olarak birileri insanlarımızın arasına nifak tohumu ekmeye çalışıyor. Bu karardan etkilenen kişilerin, 12 Eylül referandumu öncesi, Türkiye'nin daha şeffaf, daha demokratik olabilmesi için, partilerin kapatılmasını imkansız hale getirecek anayasa değişikliklerine bile karşı çıktıklarını unutmadık. O zaman, bugün demokrasi nutku atanların demokratikleşme çabalarımıza köstek olma girişimlerini unutmadık. Bu kararın Türkiye'nin imajı için faydalı olduğuna ben inanmıyorum. Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Konseyi'nde bu tür kararlar Türkiye için hoş olmayacaktır ama sonuçta YSK'nın aldığı bir kararı hükümetimizle hiçbir şekilde ilişkilendirmeye kimse kalkmasın. Çünkü aynı YSK'nın daha evvel yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın elçiliklerimizde ve büyükelçiliklerimizde oy kullanmalarını engelleyen kararını nasıl eleştirdiysek ama saygı duyduysak, bu kararı da beğenmesek de saygı duymak durumundayız.'' -MUHALEFETE ELEŞTİRİ- Egemen Bağış, AK Parti olarak güçlerini halktan aldıklarını dile getirerek, ''Bir de gücünü derin odaklardan, çetelerden alan, onların verdiği listelerle aday belirleyen ve maalesef oraların güdümünde olan, karanlık örgütlerin paravanı olmayı marifet sayan muhalefet partileri var ama vatandaşımız bunlar arasındaki farkı, 12 Haziran'da ortaya koyacaktır'' diye konuştu. Anamuhalefet partisinin teşkilatına yönelik genelgesi olduğunu ve bu genelde ''seçim çalışmalarında kürk giymeyin'' dendiğini ifade eden Bağış, ''Herhalde bu ülkede 10 bin kardeşimizden birinin kürkü vardır. Onlar da seçim çalışmalarının yapılacağı mayıs ayının sıcağında kürk giymezler ama muhalefet halktan ne kadar kopuk olduğunu gösterebilmek için böyle bir genelge yayınlama ihtiyacı hissetmiş'' dedi. Partisinin laikliğe ve hukuk devletine bağlılığının sorgulandığına işaret eden Bağış, ''Ben de CHP'yi, demokrasiye bağlılığını ispata davet ediyorum. Yıllarca darbe çığırtkanlığı yapanlar, yıllarca kendi vatandaşıyla devlet arasında duvarlar örenler, yıllarca kendi insanını hor görenler, 'bunlar göbeğini kaşır, benim oyum onlarla bir mi olacak' diye yaklaşanların halktan oy talep etmesi düşündürücü'' diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisini ''Cumhuriyet Çark Partisi'' haline dönüştürenlerin olduğunu da ifade eden Bağış, CHP'li yöneticilerin bir gün söylediğinden ertesi gün çark ettiğini öne sürdü. Bağış, 12 Haziran'da milletin tercihine saygı duyacaklarını da belirterek, ''Ülkem için rüyam; Allah ülkemizi o karanlık koalisyon dönemlerinden korusun. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyoruz'' dedi. Partisinin tüzüğü gereği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimi olduğunu anımsatan Bağış, ''Bu seçim benim de son seçimim. Tüzük gereği son milletvekili seçimim olacak'' diye konuştu. Konuşmasının ardından partililer, 23 Nisan'da 41 yaşına girecek Egemen Bağış'ın doğum gününü pasta keserek kutladı. Bu arada Bağış, partisinin Ataşehir İlçe Başkanlığının Yenisahra'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, partililerle sohbet etti. Daha sonra esnafı ziyaret eden Bağış, Ataşehir Mozaik Çarşısı'na geçerek, burada da çarşıyı gezerek esnafla görüştü.