-Bağış: Türkiye duyarsız kalmayacak İSTANBUL (A.A) - 05.02.2012 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak, ''Ne acıdır ki komşumuz Suriye'de insanlar devletleri tarafından katlediliyor. Tabii ki Türkiye buna duyarsız kalmayacaktır, tabii ki Türkiye bu konuda uluslararası bütün kuruluşlar nezdinde ağırlığını ortaya koyacaktır'' dedi. Bağış, Büyükada Anadolu Kulübü'ndeki AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, burada coşku ve muhabbetle kendilerine yakışır bir kongre düzenlediklerini getirerek, şunları kaydetti: ''Ancak ne acıdır ki komşumuz Suriye'de insanlar devletleri tarafından katlediliyor. Tabii ki Türkiye buna duyarsız kalmayacaktır, tabii ki Türkiye bu konuda uluslararası bütün kuruluşlar nezdinde ağırlığını ortaya koyacaktır. Bu konuda sayın Başkanımızın talimatlarıyla Dışişleri Bakanımız Münih'te gerekli temasları sürdürmeye devam ediyor. Ancak bir kandil günü yüzlerce vatandaşını katletme noktasına gelen zihniyetini de AK Partililer olarak kınıyoruz. Çok şükür, AK Parti bu ülkede de benzer zihniyet sahiplerinin bir daha yönetime gelemeyeceklerini idrak etmelerine sebep oldu.'' AK Parti'nin toplumsal merkez olduğunu, herkese kabul ettirdiğini, bir yandan toplumsal merkez olurken diğer yandan geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Bağış, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Geçmişte maalesef bu ülkede çok acı dönemler yaşandı. Adalar'da yaşayanlar bunu çok iyi bilirler. Kimileri 6-7 Eylül olaylarından bilir, kimileri Alevi olduğu için hor görüldüğünden bilir, kimileri ana dillerini konuşamadıklarından bilir, kimileri eğitimi engellendiğinden bilir, kimileri katsayı gibi son derece insan haklarına aykırı bir tutumdan dolayı yaşadığı sıkıntıları hatırlar. Bu ülkede sıkıntı yaşamayan grup olmamıştır. Bu sadece farklı inanç gruplarına has değil, bu ülkenin büyük çoğunluğu oluşturan insanımıza da maalesef devlet zulmü yapılmıştır. Ancak artık AK Partililer olarak göğsümüzü gere gere şunu söyleyebiliyoruz; hamd olsun o karanlık günler geçmişte kaldı. Artık demokrasimiz öyle bir noktaya geldi ki bu ülkede kimse bir diğerine üstünlük taslayamayacağını artık idrak etmek durumunda. 74 milyonun 74 milyonu da anayasal vatandaşlık haklarını sonuna kadar kullanıyor. Biz o çileleri tarihe gömen parti olarak torunlarımıza çok büyük bir miras bırakıyoruz.''