-Bağış: ''Türkiye bir yıldır fasıl açmıyor'' ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde son bir yıldır fasıl açmadığına dikkati çekerek, bunu bilinçli olarak yaptıklarını söyledi. Bağış, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Rum Kesimi'nin AB Dönem Başkanlığını üstlenmesiyle birlikte Türkiye'nin AB ile müzakerelerinin durmayacağını, sadece Rum Kesimi ile Türkiye'nin karşılıklı ilişkisi olmaması nedeniyle dönem başkanlığıyla ilişkiye girilmeyeceğini bildirdi. AB'ye aday ülkelerin, AB Dönem Başkanlığı ile ilişkiye girebilmesi için iki ayrı platform gerektiğini belirten Bağış, ''Ya bir fasıl açılışı kapanışı vardır. Türkiye bir yıldır fasıl açmıyor. Bunu da bilinçli bir şekilde yapıyoruz biz. Çünkü bize açılabilecek 3 fasıl bıraktılar. Diğerlerinin hepsinin önüne siyasi engel koydular. O üç faslın da Türkiye'nin ekonomisine bir yük olduğu inancındayız. Ben, Türkiye'nin AB Bakanıyım, AB'nin Türkiye bakanı değilim. Avrupa'nın değil, Türkiye'nin çıkarlarını gözeteceğim. Öyle her istediklerine 'evet' diyecek değiliz'' diye konuştu. ''Gerekirse o dönemde fasıl açılmayabilir mi?'' sorusunu yanıtlayan Bakan Bağış, ''Macaristan dönem başkanlığında açılmadığı gibi, Belçika dönem başkanlığında açılmadığı gibi o dönemde de açılmayabilir. Dünyanın sonu da olmaz'' dedi. Aday ülkelerle ikinci platformun Ortaklık Konseyi toplantısı olduğuna değinen Bağış, Ortaklık Konseyi toplantısını Fransa'nın dönem başkanlığında da gerçekleştirmediklerini ifade ederek, ''Gerekirse Rum Kesimi'nin dönem başkanlığında da erteleriz'' dedi. -Tutukluluk süreleri- AB Bakanı Egemen Bağış, tutukluluk sürelerinin istisnalarla birlikte en fazla 10 yıl olabileceği yönündeki kararı kendilerinin aldığını hatırlatarak, bundan dolayı geçen yıl Hizbullah davasından birkaç kişi tahliye olunca bütün Türkiye'de haklı olarak bir ''yaygara koptuğunu'' söyledi. Bağış, altyapı çalışması tamamlanmadan tutukluluk sürelerinin indirilmesi durumunda Türkiye'de çok farklı konularda yargılanan çok farklı kişilerin serbest kalabileceğine işaret ederek, ''Asıl sorunumuz Türkiye'de yargının yavaş işlemesidir. Yargının yavaş işlemesinin sebebi de yargının ihmal edilmiş olmasıdır. Biz, 10 yıldır iktidardayız, bunun 8 yılında yargıya eleman alamadık. Yargı, yargının önünü tıkadı'' ifadelerini kullandı. Egemen Bağış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AB Bakanlığı olarak AB üyesi ülkelerde tutukluluk sürelerinin ne kadar olduğuyla ilgili bir döküm çıkardıklarını belirterek, ''Ve orada gördük ki aslında Türkiye çok farklı değil. Ama tutukluluk sürelerini kısaltmaktan çok, yargının hızlanması için neler yapmak lazım, asıl buna ağırlık vermemiz lazım'' diye konuştu.