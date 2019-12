-BAĞIŞ: ''TSK PROFESYONEL YAPIYA KAVUŞMALI'' DUBROVNİK (A.A)- 09.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Uzun vadede profesyonel bir orduya kavuşmamız gerektiğine inanıyorum'' dedi. Bağış, bir soru üzerine, terörün Türkiye'de korku atmosferi oluşturmaya çalıştığını, ülkenin birlik ve bütünlüğünü tehdit ettiğini ve bölücü emeller taşıdığının bilindiğini söyledi. Son dönemde artan eylemleriyle bölücü örgütün bu emellerinin daha fazla tartışıldığını müşahede ettiklerini belirten Bağış, şöyle konuştu: ''Bu tartışmalarda yıllardır ihmal ettiğimiz bir nokta var. Terörü lanetlerken, bütün acılarımızı sineye çekip ümitsizlik ve yılgınlık tuzağına düşmezken, terörün hukuk devleti boyutuna çok da eğilmiyor, bunu tartışmıyoruz. Terör, vatandaşların güvendiği bir yargıdan, kararlarına saygı duyulan, adil olduğuna inanılan yargı sisteminden rahatsız olur. Aynı şekilde, her bir bireyin sahiplendiği bir Anayasanın varlığı en çok terör örgütünü rahatsız eder. Bununla birlikte yargıda garip tesadüflerin ortaya çıkması, hukuk sisteminin statükoculuğa ve ayrımcı uygulamalara mahkum edilmesi de aynı derecede terör örgütünü ve terörü istismar etmek isteyen çevreleri memnun eder. Yüksek yargının verdiği her kararın, terör örgütünde olumlu ya da olumsuz bir yansıması olacağı da unutulmamalıdır. Devletimizin, terörle mücadelenin askeri boyutunu kesinlikle geri plana itmeden, demokratik programından asla taviz vermeden, ülkenin hukuk sistemini tam anlamıyla Avrupa Birliği standartlarına ulaştırma gayreti, işte bu noktada daha büyük önem kazanıyor.'' -PROFESYONEL ORDU- Bağış, profesyonel ordu konusunda sorulan soruya da şu yanıtı verdi: ''Bugün terör belasıyla yaptığımız mücadelede görüyoruz ki 3-4 aylık bir eğitimle Türkiye'nin en hassas bölgelerine, terörün en şiddetli olduğu bölgelerine 20 yaşındaki gençlerle terörle mücadele konusunda bazı zafiyetler yaşanıyor. Kısa vadede öncelikle terörle mücadele konusunda iyi eğitim almış, en iyi teçhizatla donatılmış, tecrübeli askerlerden oluşan bir güce kavuşmamız, uzun vadede de profesyonel bir orduya kavuşmamız gerektiğine inanıyorum. Avrupa Birliği üyesi ülkeler de bu süreçleri yaşadılar. Onların da bir çoğu da artık profesyonel orduya geçti. Kısa dönemde, Genelkurmay Başkanlığımızın da şu an üzerinde çalışmakta olduğu terörle mücadele kapsamında özel eğitim almış, özel teçhizatla donatılmış bir gücün özellikle Doğu'da ve hassas bölgelerde görevlendirilmesi, ama uzun vadede de artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o kendi geleneklerimizden gelen asker millet olmamızın da gereğini yerine getirecek profesyonel bir şekilde yapılanması tartışılmalıdır. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bu yükün altından kalkabilecek güçtedir. Bu, bugünden yarına olacak bir şey değil.'' -''AB'DE 8 ÜLKEDE ZORUNLU ASKERLİK BULUNUYOR''- 27 üyeli Avrupa Birliği'nde 8 ülkede zorunlu askerlik bulunduğunu belirten Egemen Bağış, yakın zamanda profesyonel orduya geçme kararı alan Yunanistan ve Almanya ve İsveç'le birlikte bu sayının beşe düşeceğini ifade etti. Söz konusu ülkelerin vatandaşlarına askeri hizmetin yanı sıra kamu hizmeti ya da yardım faaliyetlerine katılma gibi seçenekler de sunulduğunu kaydeden Bağış, şunları söyledi: ''Ayrıca, zorunlu askerliğin bulunduğu tüm ülkelerde 'vicdani ret' uygulaması var. Danimarka ve Norveç'te, orduya sadece bazı kondisyon sınavlarını geçebilenler alınıyor. Askerlik yapmak istemeyenler 3. dünya ülkelerinde yardım gönüllüsü olarak çalışabiliyor.''