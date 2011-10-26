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Politika

Bağış: Teröriste terörist demeyi öğrenmeliler ANKARA (A.A)

26 Ekim 2011 19:40

-Bağış: Teröriste terörist demeyi öğrenmeliler ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, terörizmle mücadelede uluslararası dayanışmanın şart olduğunu kaydederek, "Avrupa'da bazıları 'Biz kediye kedi deriz' diyeceklerine teröriste terörist demeyi öğrenmeliler, ve teröriste hak ettiği muameleyi yapmalılar" dedi. Bağış, İngiltere İçişleri Kadın ve Eşitlik Bakanı Theresa May ile AB Bakanlığı'nda görüştü. Görüşme öncesi gazetecilere açıklama yapan Bağış, Theresa May'in ziyaretinin çok anlamlı ve zamanlı olduğunu söyledi. Görüşmede hem Türkiye'nin AB sürecini hem de terörle mücadelede destek konusunu konuşacaklarını belirten Bağış, "İngiltere gibi bir müttefiğimizin de diğerlerine öncülük edebilecek ilham verebilecek bir konumda olduğunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi. "Terör belasının" sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da sorunu olduğunu vurgulayan Bağış, "Terör uluslararası bir fenomen ve terörle mücadelede de uluslararası dayanışma şart" diye konuştu. İngiltere İçişleri Kadın ve Eşitlik Bakanı Theresa May de, Türkiye'deki görüşmeleri kapsamında yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin AB üyeliğine İngiltere'nin verdiği desteği yineledi. Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini sunan May, "Hakkari'de PKK'nın terörist saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına da taziyelerimizi sunuyoruz. İngiltere, terörizmin etkilerini iyi bilen bir ülkedir" dedi. Terörizme karşı birlikte mücadelenin önemine de değinen Theresa May, terörist saldırıların ve bunun sorumlularının kınanması gerektiğini kaydederek, Türkiye'deki temaslarında İngiltere ve Türkiye arasında teröre karşı işbirliğini geliştirici önlemler konusunu ele aldıklarını vurguladı.

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