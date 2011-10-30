-Bağış: Tek yumruğuz İSTANBUL (A.A) - 30.10.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Müzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin sosyal dokusunun çok güçlü olduğunu belirterek, ''Türküyle, Kürtüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnakıyla, doğusuyla, batısıyla, zenginiyle, fakiriyle, askeriyle hepimiz biriz. Tek yumruğuz. Allah ülkemizin birliğini nazarlardan korusun'' dedi. ENKA okulu öğrencileri tarafından Van'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere AKUT için İstinye Park'ta yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek olmak için öğrencileri ziyaret eden Bağış, çok yakın bir aile dostunun kızı Dilara'nın davetiyle organizasyona katıldığını bildirdi. Öğrencilerin muazzam bir çalışma ortaya koyduğunu aktaran Bağış, şunları söyledi: ''ENKA Öğrencileri AKUT'a destek olmak için burada bir stant açmışlar ve bir yardım topluyorlar. Toplanan yardımlarla, Van'da enkaz altında kalan insanların hayatını kurtaran, 1999 depreminde farklı bölgelerde gerçekten muazzam bir çalışma ortaya koyan AKUT'a destek veriyorlar. AKUT gibi, Kızılay gibi, sivil savunma gibi kurumlar bu ülkenin değerleridir. Onlara sahip çıkmamız lazım. Çünkü yarın nerede deprem olacağını bilemeyiz, hangimizin mağdur olacağını bilemeyiz, hangimizin sıkıntı yaşayacağını bilemeyiz. AKUT'un, Kızılay'ın hangimizin hayatını kurtaracağından emin olamayız. Onun için bu kurumları güçlü kılmamız lazım. Bu projeye ailece destek vermek istedik. Kızım Ecehan'da ablasının davetine katıldı.'' Yarın Ankara'da, AB Komisyonunun Türkiye Temsilcisi Mark Pierini ile birlikte bir açıklama yapacaklarını dile getiren Bağış, ''İnşallah AB fonlarından da ciddi bir miktarın Van'da konut yapımında ve oradan insanların ihtiyaçlarına cevap vermek açısından kullanılmasına yönelik bir açıklamamız olacak. Bu hepimizin meselesi'' dedi. Depremin, bu ülkenin sosyal dokusunun çok güçlü olduğunu gösterdiğini ifade eden Bağış, şöyle devam etti: ''İstanbul'un gelir düzeyi en yüksek yerde okuyan bu kardeşlerimizin Van'daki kardeşleri için dertlenmişler, tasalanmışlar ve burada okuldan sonra hafta sonlarını bu işe adayarak bir şeyler yapmak için çalışıyorlar. Bu bir kez daha gösteriyor ki, bu milletin dokusu çok sağlam. Türküyle, Kürtüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnakıyla, doğusuyla, batısıyla, zenginiyle, fakiriyle, askeriyle hepimiz biriz. Tek yumruğuz. Allah ülkemizin birliğini nazarlardan korusun. Akif'in dediği gibi, 'tefrika girmedikçe bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' İşte böyle yüreklerimiz toplu vurdukça, Allah izniyle Türkiye 2023 yılında dünyanın en güçlü 10 ülkesinden bir tanesi olacak. Onun için çok çalışmamız lazım.'' Kampanya kapsamında ENKA öğrencilerinin 2 günde 50 bin liraya yakın para topladığı belirtildi.