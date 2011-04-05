Bağış: Talabani'nin ailesi de TRT Şeş izliyor

T24 - CHP'ye ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Devlet Bakanı Egemen Bağış, Irak'tan gelen bir arkadaşının anlattıklarını aktardı.

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'tan, CHP'ye ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri geldi.



Kılıçdaroğlu'nun teşkilatlarına yayımladığı talimatnameden bahseden Bağış, "sen hangi Kemal'sin?" diye sordu ve ekledi: Olsa olsa çakma Gandi'lik yaparsın...



İktidarları döneminde gerçekleştirdiklerini anlatan Bağış, TRT Şeş'e de değindi ve Irak'tan gelen bir arkadaşının, Talabani ailesinin de bu kanalı izlediğini aktardığını söyledi.



Egemen Bağış, Esenler Belediyesinin 2. hizmet yılını tamamlaması dolayısıyla Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Hesap Veriyoruz'' toplantısında konuştu.



''Bu ülkede yaşayan insanların etnik kökenine, dini inançlarına, siyasi görüşlerine, hayata farklı yaklaşımlarına bakılmasızın, eğer yüzde 85'i 'bu ülkede yaşamaktan memnunum' diyorsa, bu ülkeye hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur'' diyen Bağış'ın gündeminde CHP vardı.



Bazı siyasi partilerin birtakım talimatnameler gönderdiğini bildiren Bağış, ''Türkiye'nin ana muhalefet partisi bütün teşkilatlarına yazılı bir talimatname göndermiş, 'Arkadaşlar seçim döneminde kampanyada çalışırken kürk giymesinler' demiş. Seçim çalışmaları Mayıs ayında gerçekleşeceği için o kürklerini Mayıs ayında giyeceklerini ben zannetmiyorum. Ancak bizim çakma Gandi tedirgin olmuş, bunlar kürk giyerler diye talimatname göndermiş. Milletten bu kadar kopuk olunmaz.





KOLONYALI MENDİL MADDESİ



Aynı talimatnamede bir madde daha var, 'aman' demiş, 'Milletin önünde kolonyalı mendille ellerinizi silmeyin.' Yahu milletten bu kadar korkmayın. Bizim milletimiz sizden çok daha temiz, sizden çok daha hijyen, çok daha hassas.



Kafaya taktıkları şeye bakın. Baktığımızda eczanelerde kolonyalı mendil kalmamış, CHP İl Başkanlığı stokların hepsini toplamış. Gerçekten biz böyle bir ana muhalefeti dua etsek, temenni etsek, bu kadar kötüsünü, bu kadar rezilini, bu kadar halktan kopuğunu biz bile tahmin edemezdik. Allah nazardan saklasın. Onlar 'değişim' derken hijyen ve kürk projesi diyormuş..." dedi.





'BİZ KEMAL'LERİ SEVERİZ'



Ana muhalefet partisini eleştiren Bağış, ''Seçimden çıkmış diyor ki 'Ben yaparım, ben ederim, benim adım Kemal.' Biz Kemal'leri severiz, ama sen hangi Kemal'sin? Mustafa Kemal değilsin, Namık Kemal değilsin, Yaşar Kemal değilsin, olsa olsa çakma Gandi'lik yaparsın'' şeklinde konuştu.





'TALABANİ'NİN AİLESİ BİLE TRT ŞEŞ İZLİYOR'



TRT Şeş'i yayına koyabilmek için TRT yasasında değişiklik yaparken bazı siyasilerin kendilerini ihanetle suçladığını belirten Bağış, şunları kaydetti:



'Şimdi TRT Şeş'in sayesinde Güneydoğu'daki kardeşim, gerçek haberi anladığı dilde dinliyor. Sadece bizim vatandaşlarımız olan insanlar değil, bölge ülkelerinde de en popüler kanallardan bir tanesi. Geçenlerde Irak'tan gelen bir arkadaşım Talabani'nin eşiyle yaptığı sohbette Talabani'nin ailesinin bile TRT Şeş izlediğini öğrenmiş. İşte diplomasi budur. Oraları etkileyebilmek, insanlara ulaşabilmek, barış için, kardeşlik için birlikte olmak, projeleri üretebilmek budur.'







