-Bağış: Suriye'ye duyarsız kalamayız İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Suriye'de devletin tanklarının kendi vatandaşlarına namlu uzatmasına biz seyirci kalamayız. Eğer Suriye'de yapılanlara biz duyarsız kalırsak, o zaman 'Dersim'de analar ağladı da ne oldu' diyen zihniyetle aynı kulvara düşeriz'' dedi. Bağış, AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kollarının, Bağcılar Halk Sarayında düzenlenen Olağan Kongresine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ''Suriye'nin iç işlerine karışmayın'' sözünü anımsatarak, bu yorumu da eleştirmek gerektiğini ifade eden Bağış, ''Çünkü Suriye'de yaşananlar bir insanlık dramıdır. Suriye'de devletin tanklarının kendi vatandaşlarına namlu uzatmasına biz seyirci kalamayız. Eğer Suriye'de yapılanlara biz duyarsız kalırsak, o zaman 'Dersim'de analar ağladı da ne oldu' diyen zihniyetle aynı kulvara düşeriz'' dedi. Bakan Bağış, Kılıçdaroğlu'nun Dersim konusunda partisinin bazı sözcülerini eleştirdiğini anımsatarak, bu yüzden Suriye konusunda sessiz kalmayı tercih etmesinin Kılıçdaroğlu'nu çok büyük bir çelişkiye düşürdüğünü söyledi. ''Biz ne Suriye'deki insanlık dramına sessiz kalabiliriz, ne Gazze'deki insanlık dramına, ne Somali'deki insanlık dramına sessiz kalabiliriz'' diyen Bağış, Norveç'teki katliamı hatırlattı. Bağış, eğer Avrupa'da bugün bir ırkçılık durumu varsa orada da seslerini yükselteceklerini vurgulayarak şöyle devam etti: ''Bir yanlış varsa biz onu dile getiririz. İşte AK Parti'nin farklı budur. Biz tahakküm altına giremeyiz. Biz doğru bildiklerimizi söylediğimiz sürece siyaset yaparız. Doğru bildiğimizi söyleyemezsek de siyasette bizim yerimiz olmaz. İşte AK Parti'nin lideri dik duruşuyla kimileri 'muhtar bile olamaz' derken dünya vicdanının sesi olabildiyse, sadece Türkiye'nin değil bölgenin büyük ustası olabildiyse doğru bildiğini söyleyebildiği için olmuştur.''