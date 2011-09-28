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Dünya

Bağış: Rum kesinin yaptığı provokasyondur STRASBOURG (A.A)

28 Eylül 2011 16:46

-Bağış: Rum kesinin yaptığı provokasyondur STRASBOURG (A.A) - 28.09.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kıbrıs Rum kesimini ''provokasyon yapmak'' ve ''Kıbrıs görüşmelerini baltalamakla'' suçladı. Avrupa Parlamentosu'nda AB yetkilileriyle görüşmelerde bulunan Bağış, temaslarıyla ilgili olarak Türk basınına konuştu. Bağış, özellikle Kıbrıs Rum kesiminin, Türkiye yönelik AB kurumlarında yaptığı karalama kampanyasını artırdığı bir dönemde Strasbourg temaslarının önem kazandığını vurguladı. Bağış, ''Görüşmelerimizin zamanlaması önemli, KKTC'den sonra AP'de gelip özellikle son günlerdeki gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacağız. Rumların her zamanki gibi karalama kampanyasına ve sorunu sanki Türkiye gibi gösterme çabalarına doğru yerde doğru zamanda cevap vermiş olacağız''dedi. Türkiye'nin yaptıklarının Rum kesiminin attığı adımlara bir cevap niteliği taşıdığını kaydeden Bağış, ''Rum kesimin yaptığı aslında provokasyondur, Kıbrıs'ta kapsamlı barış görüşmeleriyle ilgili olumlu giden bir süreci baltalamaktır'' dedi. AB'nin içişlerinden sorumlu temsilcisiyle bu sabah yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Bağış, ''vize konusunda olumlu adımlar atılması konusunda AB komisyonu temsilcisini ikna ettiğimize inanıyorum. Türk vatandaşlarınını Schengen bölgesini ziyaretleri sırasında vize sorunlarının aşılması ve bazı kolaylıklardan faydalanmalarına yönelik bazı açıklamalar yapmasını umut ediyoruz'' diye konuştu. AP'deki temasları sırasında,  Türkiye'nin tam üyelik müzakere süreci ve Türkiye'deki reform sürecini anlatma imkanını bulacaklarını kaydeden Bağış, ''ilerleme raporunun objektif olması için Türkiye'deki gelişmeleri, Türkiye'nin bölgedeki gücü ve rolünü anlamaları için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, son olarak Somali, Mısır, Libya, Tunus'a yaptığı ziyaretleri de anlatma fırsatı bulduklarını'' kaydetti. AP'de bugün yapılacak tarihi anlaşmayla AB Komisyonu'nda 8 Türk vatandaşının çalışmasına olanak sağlanacağını belirten Bağış, bu anlaşmanın Türkiye'nin AB'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

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