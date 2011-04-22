-BAĞIŞ: RUHBAN OKULU AÇILMASINI İRDELİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Türkiye'de bir ruhban okulu açılması, özellikle daha evvel uzun yıllar Heybeliada'da faaliyet gösteren ruhban okulunun açılması, her toplantıda dile getiriliyor. Bu konuyu kapsamlı bir şekilde irdeliyoruz'' dedi. Bağış, Kadıköy'deki Aya Efemia Rum Ortodoks Kilisesini ziyaret ederek, kilisenin vakıf başkanı Yorgo Stefanapulos ve diğer yöneticilerle sohbet etti. Ortodoksların Paskalya Bayramı'nı kutlayan Bağış, Türkiye'de artık herkesin birbirinin değerlerine saygı gösterdiği farklı bir iklimin yaşandığını söyledi. Bağış, Heybeliada Ruhban Okulunun açılmasına ilişkin de hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın eş zamanlı atması gereken adımlar olduğunu dile getirdi. Stefanapulos da azınlıklar olarak son dönemde eşit vatandaşlar olarak yaşadıklarını belirterek, atılan adımlardan dolayı hükümete teşekkür ettiklerini söyledi. Egemen Bağış, sohbetin ardından kilisedeki ayini de bir süre izledi. Çıkışta gazetecilerin, Heybeliada Ruhban Okulunun açılmasına ilişkin sorularını da yanıtlayan Bağış, ziyaretin, Paskalya Bayramı dolayısıyla gerçekleştiğini ifade ederek, farklı inanç gruplarının Türkiye'de özgürce, eşit anayasal vatandaşlar olarak kendi inançlarını, değerlerini yaşatabildiklerini görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Bağış, şunları kaydetti: ''Türkiye'de şu anda 2 bin 800 civarında Rum vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın teolojik bilgiyle donatılmış din adamlarına ihtiyacı var. Çocukları doğduğunda onların vaftiz törenlerinden tutun, cenaze törenlerini gerçekleştirecek eğitimli din adamlarına ihtiyaçları var. Türkiye'de bir ruhban okulu açılması, özellikle daha evvel uzun yıllar Heybeliada'da faaliyet gösteren ruhban okulunun açılması, her toplantıda dile getiriliyor. Bu konuyu kapsamlı bir şekilde irdeliyoruz. Ruhban okulunu ne iktidarımız, ne bizden evvelki iktidarların aldığı bir karar kapamadı. Ruhban okulu bir yargı kararıyla kapanmış durumda. O yargı kararından sonra meclisten geçen birtakım yasal değişiklikler, birtakım anayasal değişiklikler, birtakım yönetmeliklerle ilgili değişiklikler hangi noktadadır, onların değerlendirmesini yapıyoruz. Biz Rum vatandaşlarımızın dini görevlerini yerine getirebilecek, kendilerine ayinlerinde öncülük yapacak yetişmiş din adamlarına kavuşmaları konusunda yapıcı bir formül bulmaya çalışıyoruz. Bu konuda patrikhane ile de diğer kurumlarla da iletişim içindeyiz.'' Rum vatandaşların birtakım ihtiyaçlarıyla ilgili atılacak adımların mütekabiliyet esaslarına bağlı olamayacağını da dile getiren Bağış, ''Yunanistan'da yaşayan Müslümanların Atina'da hala bir mezarlığı yokken, bir camisi yokken, bizim bunu bir ön koşul olarak sürmemiz doğru bir yaklaşım olmaz. Onun için biz 'mütekabiliyet' demiyoruz. Ama tabii ki iki ülkenin yönetimlerinin eş zamanlı iyi niyet adımları atması, iki ülkede de çok farklı bir atmosferi yakalamamıza neden olacaktır diye düşünüyoruz'' dedi. Yunanistan'ın atması gereken adımlar olduğunu, Batı Trakya Türk derneklerinin ''Türk'' kelimesini kullanma sıkıntısı yaşadığını bildiren Bağış, Atina'da bir caminin faaliyet gösterememesinin sadece orada yaşayan Türk Müslümanları değil, oraya turist olarak giden Müslümanları da ilgilendirdiğini söyledi.