-Bağış: Reform sürecini asla engelleyemezler İSTANBUL (A.A) - 10.12.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bazılarının, Türkiye'yi, AB'ye katılım anlaşmasını dün imzalayan Hırvatistan ile kıyaslamaya çalıştığını belirterek, ''Hırvatistan çok güzel bir ülkedir, çok severiz, çok saygı duyarız, onları tebrik ediyoruz. Ama Hırvatistan'ın toplam nüfusunu, herhalde İstanbul'daki otellerimizde ağırlayabiliriz'' dedi. AK Parti Çekmeköy İlçe Teşkilatının, Taşdelen'deki Turgut Özal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Bağış, Türkiye'de en büyük yatırımı gençlere yaptıklarını söyledi. Türkiye'de gençlere yönelik de çok önemli projelere imza attıklarını kaydeden Bağış, 100'ün üzerinde yeni üniversite, 170 bin derslik yaptıklarını, gençlerin seçilme yaşını 25'e indirdiklerini dile getirdi. Bağış, Türkiye'de gençlere 1980 öncesinde siyaset yapmayı öcü olarak, haram olarak gösterdiklerini, gençleri birbirine düşürerek, sadece ülkenin huzurunu kaçırmak için çalıştıklarını, bugün hala aynı zihniyette olanların var olduğunu gördüklerini kaydederek, şöyle konuştu: ''Gençleri istismar etmeye kalkan, gençlerin huzurunu kaçırmaya çalışan zihniyetle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz gençleri hiçbir zaman, oy deposu olarak da görmedik, gençleri bedava işçi, amele gibi de görmedik. Nüfusunun büyük çoğunluğu genç olan bu ülkenin sorunlarını genç, dinamik arkadaşlarımızla çözmeye devam edeceğiz.'' -Avrupa Birliği Süreci- Egemen Bağış, dün AB üyesi ülkelerin liderlerinin toplandıklarını ve AB içerisindeki birtakım sıkıntıları değerlendirdiklerini kaydederek, ''Birtakım yeni antlaşmalar üzerinde müzakereler yaptılar. Biz hep söylüyoruz AB'nin yeni antlaşmalara değil, yeni anlayışa ihtiyacı var. AB bugün ciddi bir akıl tutulması içindedir. AB sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi yarım bir devletin, Kıbrıs gibi güzel bir adanın yarısını temsil eden bir zihniyetin maalesef Avrupa'nın 500 milyon insanının çıkarlarına ipotek alma noktasına gelmiştir. Avrupa'nın, bu içine girdiği akıl tutulmasından bir an önce çıkmasını ümit ediyoruz'' diye konuştu. -''Hodri meydan, 26 ülke, yarım devleti ikna etsin''- Dün yayımlanan bildirgede, Türkiye'ye birçok açıdan hem övgüler sıralanırken hem de gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan çarpık birtakım çağrılarda bulunulduğunu belirten Bağış, şunları söyledi: ''Ben Çekmeköy'den Brüksel'e bir mesaj göndermek istiyorum. Eğer Türkiye'de medya özgürlüğünü, bireysel özgürlükleri, ifade özgürlüğünü, demokratik hakları AB gerçekten bu kadar önemsiyorsa, bu konularla ilgili olan 23. ve 24. fasılların açılması meselesi, şımarık tavırları nedeniyle Rum kesimine niye boyun eğiyor? Hodri meydan. 26 ülke, Rum tarafını, Rum kesimini, yarım devleti ikna etsin. Bu fasılları açalım, o fasılların açılış kriterlerinde de bu konuların üzerine eğilelim. Türkiye'yi öyle çarpık bir zihniyetle tanıtmaya kalkan hem içerde hem dışarda lobiler var ki zannedersiniz orası gerçekten insan hakları, demokrasi konusunda, her konuda mükemmel, Türkiye'ye eleştiri getiriyor. Bu ikircikli, çifte standartların AB'nin ülkemizdeki kredibiltesine zarar verdiğini ben buradan bir kez daha haykırmak istiyorum. Eğer gerçekten AB, Türkiye'nin, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi, en genç ve dinamik nüfusuna, Avrupa'nın en güçlü ordusuna, güvenlik mekanizmalarına sahip bir ülke olduğunun farkındaysa, o zaman, müzakere sürecinde çok daha makul, çok daha yapıcı bir tavır sergilemeleri gerekir. Biz, AB müzakere sürecinde, birtakım kendini bilmez zihniyetlerin müzakere sürecimizi engelleme çabalarının farkındayız. Müzakere sürecimizi, fasıllarımızı engelleyebilirler. Ama şundan emin olunuz, Türkiye'nin asıl gündemi olan reform sürecini asla engelleyemezler. Çünkü biz bu milletin yaşam standartlarını yükseltme konusunda iddialıyız.''