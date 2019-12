-BAĞIŞ: PKK KİRLİ RANT ŞEBEKESİDİR İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''PKK sadece bir terör örgütü değildir. PKK aynı zamanda belki de dünyanın en geniş uyuşturucu ağına sahip bir kirli rant şebekesidir'' dedi. Bağış, AK Parti Bahçelievler İlçe Gençlik Kollarının, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Olağan Kongresine katıldı. Bakan Bağış burada, anlamlı bir günde bir araya geldiklerini belirterek, ''Burada hücrelerinizi yeniliyorsunuz. AK Partinin sırrının, başarısının, bu kadar büyük performansının formülü olan, her daim kendini yenileme, sadece yeni fikirlere değil, yeni katılımcılara da açık olduğunu ortaya koyuyorsunuz'' dedi. AK Partinin bir yandan büyüdüğünü, bir yandan güçlendiğini, öte yandan da Türkiye'nin sorunlarını teker teker ele alıp çözdüklerini aktaran Bağış, şöyle devam etti: ''10 yıl evvel bu parti kurulduğunda kimse AK Partinin bugüne kadar gerçekleştirdiklerini başarabileceğine inanmazdı. Ne 6 sıfırın Türk Lirasından atılması, ne Türkiye'nin dünyanın 16'ıncı, Avrupa'nın 6'ıncı en büyük ekonomik gücü olması, ne kişi başına düşen gelirin 3 katı artması, ne Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yolun iki katının şu 9 yılda yapılması, ne Türkiye'nin dış politikadaki itibarları, Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamaktan tutun, Medeniyetler İttifakına eşbaşkanlık yapmaya, NATO Zirvelerini ağırlamaktan, şimdi 2020 Olimpiyatlarının hazırlığını yapmaya kadar. Türkiye gerçekten çok farklı bir boyuta geldi. Ama yaptıklarımızla yetinecek değiliz. Çünkü bu millet herşeyin en iyisine, en güzeline layık. Çünkü, bu millet bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Partimizi kurduğumuzda 'İyi peki partiyi kurdunuz ama genel başkanınızı seçime sokmayız' dediler. Bu millet bize sahip çıktı.'' AK Parti'nin seçimleri kazandığını, ancak hükümeti kurma aşamasında ayrı bir takım ayak oyunları ile karşı karşıya kaldığını, hükümetin kurulduğunu, bu sefer mecliste başka ayak oyunları ile karşı karşıya kalındığını anlatan Bağış, ''Her türlü fitne önümüze geldi. 'Siz Cumhurbaşkanı seçemezsiniz' dediler, bu millet 'Hayır, onlar seçecek' dedi. Milletin verdiği talimatla hamdolsun bugün Türkiye, milli iradeyi temsil eden bir Cumhurbaşkanına kavuştu. 'Anayasayı değiştiremezsiniz' dediler, 'hayır değiştiririz' dediğimizde partimizi kapatmaya kalktılar. Ama hiçbirinde biz boyun eğmedik. AK Partinin bence en büyük özelliği milletten başka hiçbir gücün tahakkümü altına girmemiş olmasıdır. Vesayet denen zihniyeti AK Parti yerle bir etti'' diye konuştu. -''ATATÜRK'ÜN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ''- AK Parti gençlik kollarının Türkiye'nin kendi değerleriyle, milletiyle barışık AK Parti hareketinin güçlenmesine katkı sağlayacağını aktaran Bağış, şöyle devam etti: ''Kimileri 'Atam İzindeyiz' diyerek izne çıktı. Biz Atatürk'ün hayallerini gerçekleştiriyoruz. Ana muhalefet partimizin genel başkanı, namı diğer 'çakma Gandi', arkadaşlarına mesaj göndermiş 'aman iyi dinlenin, 1 Ekim'den sonra çok çalışacağız' diye, biz onlara iyi tatiller diliyoruz. Ama bu tatil ortamında sayın Başbakanımızın Somali konusunda gösterdiği hassasiyetten kendisinin de etkilenmiş olmasını ben olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Sayın Başbakanımızdan sonra kendisinin de Somali'ye gitme arzusu içinde olduğunu ilan etmesi işte bu milletin ortak paydalarının bir göstergesidir. Bu yüzden de kendisini tebrik ediyor, yürekten kutluyorum.'' -''BU ÜLKEDE HEP BERABER EL ELE VERMEMİZİN VAKTİ GELDİ''- Egemen Bağış, terörle ilgili olarak, herkesin tek yürek, tek yumruk olduğunu bildiğini belirterek, ''Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Allah bu ülkeye başka şehitler yaşatmasın. Ama şundan da emin olun kardeşlerim; PKK sadece bir terör örgütü değildir. PKK aynı zamanda, belkide dünyanın en geniş uyuşturucu ağına sahip bir kirli rant şebekesidir'' dedi. Bu ranttan nemalananların ''Türkiye'de Birlik ve Kardeşlik Projesi''nden rahatsız olanlar olduğunu vurgulayan Bağış, sözlerini şöyle tamamladı: ''31 yıl boyunca, ülkesinden uzakta yaşamak zorunda kalan ama her zaman şiddeti lanetlemiş olan, her zaman demokratik barışçı yollarla uzlaşıyı öneren bir vatandaşımız, 31 yıl aradan sonra Türkiye'ye döndü. Sayın Burkay'ın Türkiye'ye dönüşünden rahatsız olanlar kimler diye bakarsanız, işte maalesef etnisite üzerinden, ırkçılık üzerinden siyaset yapmaya kalkan zihniyetleri görürsünüz. Bu ülkede hep beraber el ele vermemizin vakti geldi. Eğer Türkiye'nin sofrasında herkese yer varsa, artık bizim helalleşmemizin vakti geldi.''