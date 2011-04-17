-BAĞIŞ: MİLLETİN 'ÇAKMA GANDİ'LERE KARNI TOK İSTANBUL (A.A) - 17.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Bu milletin 'Çakma Gandi'lere karnı tok. Bu milletin, 'Aile Sigortası' deyip, hesap-kitap bilmeden Türkiye'nin bütçesinin kat kat fazlasını vaat eden, gerçekçi olmayan yaklaşımlara karnı tok'' dedi. Bağış, partisinin Maltepe İlçe Başkanlığı Seçim Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 9 yıllık iktidarları döneminde yaptıklarının yeterli olmadığını, hedeflerinin 2023 olduğunu söyledi. Ölüm yıl dönümünde Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı saygıyla yad ettiklerini dile getiren Bağış, Türk milletinin kendisine hizmet edenleri unutmadığını ifade etti. Türk milletinin, statükonun paravanı haline gelmiş muhalefeti de müebbet muhalefete mahkum ettiğini kaydeden Bağış, 2B Yasası'nı Meclisten geçirdiklerinde Anayasa Mahkemesine giden CHP'nin, 2B ile ilgili açıklamalarını da eleştirdi. Bağış, Kağıthane'ye ''Kağıttepe'' diyen, oy kullanamayan zihniyetin 2B ile ilgili açıklamalarının gerçekçi olmadığını ileri sürerek, ''Bu milletin 'Çakma Gandi'lere karnı tok. Bu milletin, 'Aile Sigortası' deyip, hesap-kitap bilmeden Türkiye'nin bütçesinin kat kat fazlasını vaat eden, gerçekçi olmayan yaklaşımlara karnı tok'' dedi. Bağış, '' 'Nereden bulacaksınız bu kaynakları?' deyince, 'Benim adım Kemal' diyor. Biz Kemalleri severiz. Sen hangi Kemal'sin? Mustafa Kemal desek değilsin. Namık Kemal desek değilsin. Sen olsa olsa 'Çakma Gandi Kemal'sin'' diye konuştu. AK Parti'nin 2023 hedeflerini de anlatan Bağış, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği Türkiye'yi çağdaş medeniyetlerin üstüne çıkarma hedefine atıfta bulunarak, Atatürk'ün hayallerini gerçekleştirmek için en çok çalışan partinin de AK Parti olduğunu savundu. Bağış, Türkiye'nin bugün imrenilen ve örnek alınan bir ülke haline geldiğini ifade ederek, ''Biz Türkiye'nin istikameti için kendimize 2023 hedefini seçmişken, bazı partilerin kurtulamadıkları statükonun paravanı haline geldiklerini görüyoruz'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile aynı bölgeden milletvekili adayı olduğunu ve diğer adaylarla bölgede seçim çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Bağış, Başbakan Erdoğan 81 ilde gezerken, kendilerinin de bu bölgede son kez milletvekili adayı olan Erdoğan'ın jübilesini yapacaklarını söyledi.