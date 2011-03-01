Bağış: Kılıçdaroğlu dikkat etsin

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, twitter'daki hesabından Avrupa'da ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi. Londra'da trafiğin soldan aktığını hatırlatan Bağış, CHP Lideri'nin 'yürüyen merdiven krizi'ne atıfta bulunarak "Aman lütfen dikkat etsin" dedi.
Kılıçdaroğlu yürüyen merdivende zor anlar yaşadı
Egemen Bağış'ın twitter'daki mesajı şöyle: "Kemal Bey Londra'daymis. AB baskentlerinden oldugu icin uyarmak isterim. Orada trafik sagdan degil soldan akar.....Aman lutfen dikkat etsin."