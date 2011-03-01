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Politika

Bağış: Kılıçdaroğlu dikkat etsin

Başmüzakereci Egemen Bağış, twitter'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj yolladı.

01 Mart 2011 02:00

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, twitter'daki hesabından Avrupa'da ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi. Londra'da trafiğin soldan aktığını hatırlatan Bağış, CHP Lideri'nin 'yürüyen merdiven krizi'ne atıfta bulunarak "Aman lütfen dikkat etsin" dedi.

Kılıçdaroğlu yürüyen merdivende zor anlar yaşadı

Egemen Bağış'ın twitter'daki mesajı şöyle: "Kemal Bey Londra'daymis. AB baskentlerinden oldugu icin uyarmak isterim. Orada trafik sagdan degil soldan akar.....Aman lutfen dikkat etsin."


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