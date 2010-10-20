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Politika

BAĞIŞ: ''KEŞKE SUCUKLU YUMURTA YESEYDİK'' HELSİNKİ (A.A)

20 Ekim 2010 20:00

-BAĞIŞ: ''KEŞKE SUCUKLU YUMURTA YESEYDİK'' HELSİNKİ (A.A)- 20.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, önceki gün Ankara Üniversitesi'nde öğrencilerin kendisine yönelik protestosuyla ilgili olarak,  ''Keratalar keşke yumurta atacaklarına yumurtaları getirselerdi, sucuklu yumurta yeyip medenice tartışsaydık. İnşallah Türkiye o günleri görecek'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'daki resmi temaslarına eşlik eden Egemen Bağış, Camp Otel'de basın mensuplarıyla sohbet etti.  Gazetecilerin, Ankara Üniversitesi'nde önceki gün yapılan yumurtalı saldırı ile ilgili sorusunu yanıtlayan Bağış, ''Demokratik protesto haklarını ihlal edip fiziki saldırı boyutuna geçtiği için, 'polis sorusu' üzerine şikayetçi olmaya karar verdim. Keratalar keşke yumurta atacaklarına yumurtaları getirselerdi sucuklu yumurta yeyip medenice tartışsaydık. İnşallah Türkiye o günleri görecek'' dedi.

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