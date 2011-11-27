Bağış: Kapatılan AB kapıları tek tek açarız

T24 - AB Bakanı Egemen Bağış, Türkiye'nin AB sürecindeki eleştirilere yönelik ''Kimileri bize havlu attırmaya çalışıyormuş. İt ürür kervan yürür. AB sürecinde kapatılmaya çalışılan kapıları, biz tek tek açarız.'' diye konuştu.



Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB'nin Türkiye için ''Medeniyet projesi'' olduğunu, gelmiş geçmiş tüm iktidarların üzerinde durduğu bu konunun üzerinden 45 yıl geçtiğini, ancak son zamanlarda önemli aşamaların kaydedildiğini vurguladı.



''Bugün Türkiye AB üyesi ülkelerden daha umutlu ülke'' diyen Bağış, şöyle devam etti:



''Kişi başına düşen gelirimiz, AB üyesi 8 ülkeden daha yüksek. Ekonomik gelişmelerde de keza aynı şey var. AB'deki etkinliğimizde bu büyümenin yanı sıra ülkemize gelen küresel sermayenin de çok büyük etkisi var. Bu sermayenin büyük kısmı AB'den geliyor. Türkiye'nin coğrafi konumunda ve gelişme hızında kaç tane başka ülke var? Yabancı sermaye, hukuk, demokrasi olduğu için tabi ki Türkiye'ye gelecek. Suriye'ye mi gitsin, Lübnan'a mı, yoksa İran'a mı gitsin? Türkiye yasaklardan kurtuldu. Eğer bugün bir başbakan çıkıp Dersim olayından ötürü, devlet adına özür dileyip, herkese ders verebiliyorsa, bunda AB reformlarının katkısı vardır.



Devletin televizyonu Kürtçe yayın yapıp, o dili anlayan kardeşlerimize devletin programlarını anlatıyorsa, Türkiye büyük bir aşama kaydetti demektir. Bu süreçte Türkiye'ye yakışır bir anayasayı da oluşturacağız. Ümit ediyoruz ki, diğer siyasi partiler de buna katkı sağlayarak, çalışmaları hızlandırır.''



Türkiye'nin AB üyelik sürecindeki çalışmalara ilişkin çeşitli eleştirileri de hatırlatan Bağış, şöyle konuştu:



''Kimileri bize havlu attırmaya çalışıyormuş. İt ürür kervan yürür. Türkiye çıktığı yolda zenginleşmede kendi kararlılığında yürüyecek. Fasıl açmışlar, açmamışlar ona bakmıyoruz. İlerlemeye, gelişmeye bakıyoruz. Onlar istediği kadar müzakereyi engellemeye çalışsın. Bu ülkenin bütün vatandaşları, çocuklarını daha güvenli bir geleceğe taşımanın gayretinde. AB sürecinde kapatılmaya çalışılan kapıları, biz tek tek açarız.''



