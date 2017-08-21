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Yaşam

Bağış kampanyalarıyla tanınan doktor kurtarılamadı

Kardiyoloji uzmanı Demirel, yaşam mücadelesini kaybetti

21 Ağustos 2017 19:09

Akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, beyin ölümü gerçekleşen bir kız öğrenciden alınan organ nakledilen 29 yaşındaki kardiyoloji uzmanı Muhittin Demirel, yaşama tutunamadı.

Sosyal medyada organ bağışı kampanyalarına öncülük eden Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı  Demirel'in yaşam mücadelesini kaybettiğini açıkladı.

Hürriyet’in haberine göre, Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesi’nde akciğer yetmezliği teşhisi konulan ve organ nakli ile hayata tutunma umudu doğan Demirel'in, sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini bildiren Yavuz, yapılan nakil ile umutlandıklarını ancak bugün Demirel'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Organ bağışı için sosyal medyadan başlattıkları kampanyanın kısa sürede yaklaşık 10 milyon kişiye ulaşması nedeniyle uygun akciğer bulunduğunda çok sevindiklerini belirten Yavuz, Demirel'in hayata tutunması için kampanya süresince destek veren herkese teşekkür etti.

Ne olmuştu?

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Demirel, zatürree belirtisiyle çalıştığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Daha sonra Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilen Demirel'e burada akciğer yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Organ bağışı için Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği’nin öncülüğünde sosyal medyada kampanya yürütülmüştü. Bir süre sonra Hatay'da üniversiteye hazırlanan ve yüksekten düşme nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen genç bir kızın akciğeri, Demirel'e nakledilmişti.

Demirel'in cenazesi, Çorum'da kılınacak cenaze namazının adından toprağa verilecek.

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