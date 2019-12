-BAĞIŞ: İSTANBUL'UN SEÇİLMESİ ÇOK ANLAMLI İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul'un 2012 Avrupa Spor Başkenti seçilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, ''Türkiye artık Avrupa'nın çok önemli aktörü. Bir zamanlar Avrupa'nın hasta adamı denilen Türkiye artık Avrupa'nın en dinamik en sağlıklı ülkelerinden biri olduğunu ortaya koydu'' dedi. Bağış, Avrupa Spor Başkentleri Birliği Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İstanbul'un 2012 Avrupa Spor Başkenti (ASB) seçilmesiyle ilgili olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, İstanbul'u ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şahsında bütün İstanbullular'ı kutladı. Bir İstanbul milletvekili olarak kazanılan yeni başarıdan dolayı mutluluğunu ifade eden Bağış, 2001 yılından itibaren Avrupa Spor Başkentleri ilan edildiğini ve ilk defa bir Türk şehrinin Avrupa'nın spor başkenti olarak seçildiğini söyledi. Bağış, ''2010 Avrupa Kültür Başkenti olduktan sonra 2012'de İstanbul'un Avrupa Spor Başkenti seçilmesi bence çok anlamlı. Avrupa Spor Başkenti 7'den 70'e herkese sporu sevdirmeyi ve Avrupa şehirleri arasındaki iletişimi, diyaloğu artırmayı hedefliyor'' dedi. Bu sene İstanbul'un karşısında 2 rakip şehir bulunduğunu birinin AB'nin dönem başkanlığını yürüten Belçika'nın Antverp şehri, diğerinin de İngiltere'nin Kardif şehri olduğunu belirten Bağış, bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı ve Spor A.Ş ile çok yakın işbirliği içine girerek, Brüksel'e yaptıkları ziyaretlerde komisyon üyelerini, Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Spor Başkenti Dostları Grubu'nu ziyaret ederek onlara İstanbul'u anlattıklarını söyledi. Bağış, heyetin diğer şehirlerle birlikte İstanbul'u gezdikten sonra dün akşam kararlarını aldıklarını ve İstanbul'u oy birliğiyle Avrupa Spor Başkenti ilan ettiklerini belirtti. Artık Türkiye'nin her alanda Avrupa'nın çok doğal bir üyesi olduğunu her vesileyle ortaya koymaya başladığına işaret eden Bağış, şunları söyledi: ''Şu anda Avrupa Konseyi'nin dönem başkanlığını Türkiye yürütüyor. AKPM Başkanlığını bir Türk milletvekili sayın Mevlüt Çavuşoğlu yürütüyor. Şu anda Avrupa'nın 6. en büyük ekonomisi Türk ekonomisi. Ama Avrupa'nın en hızlı büyüyen en sağlıklı ekonomisi Türk ekonomisi. Avrupa'nın en güçlü ordusuna sahibiz. Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının yüzde 70'i bizim sınırlarımızda. Hangi açıdan bakarsak bakalım Türkiye artık Avrupa'nın çok önemli bir aktörü. Bir zamanlar Avrupa'nın hasta adamı denilen Türkiye artık Avrupa'nın en dinamik en sağlıklı ülkelerinden biri olduğunu ortaya koydu. Şimdi her zaman söyleriz sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Şimdi sporu sevdirerek 2012'ye hazırlık yaparak İstanbul gençlerinin de spora olan sevgisini bütünleştirerek 2012'ye hep birlikte çok güzel hazırlanacağız.'' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile çok iyi ikili olduklarını dile getirdiğine işaret eden Bağış, diyalog ve karar mercileri arasında iletişimin çok önemli olduğunu hatırlattı. Bağış, Lupatelli'ye İstanbul'a hak ettiği payeyi verdikleri için teşekkür etti.