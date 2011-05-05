-BAĞIŞ: İNTERNETTE KISITLAMA YOK İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, şu anda internet konusunda yapılmış hiçbir kısıtlama olmadığını belirterek, ''Türkiye, bugün özgürlükler konusunda kendi bölgesindeki ülkelere ilham kaynağı olan bir ülkedir. Türkiye'de özgürlükleri kısıtlamaya çalışan herkes karşısında hükümeti bulur'' dedi. AB Genel Sekreterliğince Princess Otel'de düzenlenen ''AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması'' ödül törenine katılan Bağış, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''İnternet kısıtlamalarıyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine Bağış, ''Şu anda yapılmış hiçbir kısıtlama yok'' dedi. Yapılan açıklamaları yakından takip ettiğini vurgulayan Bağış, ''Şu anda isteyenler standart paketi alıp, hiçbir filtre olmadan internete rahatlıkla girebiliyorlar. Ama birtakım çevreler sanki Türkiye'de bazı şeyler yasaklanıyormuş intibası yaratmak için, 'siteler kapatılacak' gibi iddialarla ortaya çıkmışlar. Bu konuyu vatandaşlarımızın daha iyi irdelemesini istiyoruz'' diye konuştu. Anayasa'nın devlete verdiği görevlerden bir tanesinin gençliği korumak olduğuna dikkati çeken Bağış, şunları söyledi: ''Bazı ailelere, isterlerse çocuklarını korumak için bazı filtreler takabilme imkanı verebilmek için birtakım alternatif paketler sunulmuş. Ama herhangi bir paket tercihinde bulunmayanların hiçbir kısıtlaması olmayacak. Aileler isterlerse kısıtlamalar koyabilecekler. Ama bir tercih belirtmeyenin hiçbir kısıtlaması olmayacağını da vurgulamışlar. Bu konuda maalesef 'birileri gelecek ham yapacak' gibi çocuk kandırırcasına insanların ürkütülmeye çalışıldığı bir ortamla karşı karşıyayız. Türkiye, bugün özgürlükler konusunda kendi bölgesindeki ülkelere ilham kaynağı olan bir ülkedir. Türkiye'de özgürlükleri kısıtlamaya çalışan herkes karşısında hükümeti bulur. Bugün Türkiye, AB standartlarında bir demokrasiye, hukuka, yargıya, medyaya, gıdaya, hava temizliğine kavuşma çabası olan bir ülkedir. Bunu geriye götürmeye kalkmak, birtakım yasakları yeniden canlandırmaya kalkmak abesle iştigal olur.'' Bağış, herkesin daha şeffaf bir ülkede yaşamanın tadını çıkarması gerektiğini belirterek, ''Türkiye'de birileri gençliği korumak adına, daha aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerlemek adına birtakım alternatif opsiyonlar sunmak istiyorsa bunları çarpıtmak da kimsenin haddi olmamalıdır'' dedi.