-Bağış: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Hakkari'deki hain saldırıya ilişkin, ''Bunun peşi bırakılmaz. Belki bugün Türkiye için bir dönüm noktası oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'' dedi. Irak'ın kuzeyine bir kara harekatı düzenlenmesinin kolay bir karar olmadığını da belirten Bağış, ''Oraya gönderilenlerin her biri ana kuzusudur. Hazırlık yapmadan, altyapı olmadan olacak bir şey değil. Ama uzun süredir de burada açıklayamayacağım bazı çalışmalarımız var'' diye konuştu. Bakan Bağış, Kanal A'da katıldığı, ''Görüş Farkı'' programında Hakkari'deki saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Türk milletine başsağlığı dileyen Bağış, ''Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktadayız'' dedi. Bağış, son dönemde PKK'ya karşı düzenlenen operasyonların terör örgütünü köşeye sıkıştırdığını dile getirerek, havaların da soğuması ile terör örgütünün son hamlelerini yapma çabası içine girdiğini vurguladı. Bakan Bağış, ''Ama bunun peşi bırakılmaz. Belki bugün Türkiye için bir dönüm noktası oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'' diye konuştu. -''Teröre en üst düzeyde kınama''- Gerek ABD gerekse AB ülkelerinin saldırıları ilk kez bugüne kadar kullanmadıkları kadar güçlü ifadelerle en üst düzeyde kınadığına dikkati çeken Bağış, bundan sonra dost ve müttefik ülkeler için terörle mücadelede gri alan olmamasını umduğunu belirtti ve ''Eğer terörde gri alan bırakırsanız, onlara cesaret vermiş olursunuz. Onun için terörle mücadeleyi siyah ve beyaz diye ayırmamız lazım'' ifadesini kullandı. Bağış, bu sözleriyle tek bir ülkeyi değil, Danimarka, Hollanda, Almanya ve Fransa gibi çeşitli ülkeleri, Avrupa'nın genelinde ''Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın'' diyenleri kastettiğini bildirdi. Bakan Bağış, Türkiye'nin bu saldırılarla ne demokrasi ve sivil anayasadan ne de terörle mücadeleden vazgeçeceğine dikkati çekerek, 12 Haziran seçimlerinden sonra artan bir terörle karşı karşıya olunduğunu, çünkü terör örgütündeki bazı çevrelerin çok büyük bir rantı kaybetme korkusu içine girdiğini söyledi. Terör örgütünün aynı zamanda Avrupa'nın en geniş uyuşturucu çetesi olduğuna işaret eden Bağış, bu rantın kaybolacağını görüp, endişe içinde barışı engellemek için çaba içine girilmiş olunabileceğini belirtti. Bağış, Türkiye'nin ekonomik büyümesinden rahatsız olan iç ve dış çevrelerin, ''Türkiye'nin başına bir bela verelim'' fikrine kapılmış olabileceğini de ifade etti. -''Kolay karar değil''- Kara harekatının yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Bağış, şunları söyledi: ''Bu konuda hükümet yetkilidir, arazinin şartlarına göre gerekli kararlar, gerekli zamanlarda alınır. Kolay karar değil, oraya gönderilenlerin her biri ana kuzusudur. Hazırlık yapılmadan, altyapı olmadan olacak bir şey değil. Ama uzun süredir de burada açıklayamayacağım bazı çalışmalarımız var.'' Bağış, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un göreve gelişinin 20. yıldönümü dolayısıyla bu hafta sonu bir kutlama tertip edildiğini, kendisinin de bu kutlamada hükümeti temsil edeceğini dile getirerek, son saldırıların ardından bugün patrikhaneden kendisini aradıklarını ve kutlamaları iptal ettiklerini aktardıklarını bildirdi. Bağış, ''Çünkü onlar da bu ülkenin vatandaşları, onların da yürekleri yanıyor. Onlar da vatandaş olarak askerlik yapıyor'' dedi. Bakan Bağış, vatandaşlara, ''Teröre karşı tek yumruk olma, ülkenin birlik ve beraberliğine zarar verilmesine izin vermeme, (inadına kardeşlik) deme'' çağrısında da bulundu.