-BAĞIŞ: HER ÇOCUĞA DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VERECEĞİZ İSTANBUL (A.A) - 17.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Bu millet, 12 Haziran'da kendi derdiyle dertlenmeyip, statükocuların paravanı haline gelmiş, listeler açıklanmış hala bir takım merkezlerden gelen talimatlarla liste değişikliklerine gidenlere çok açık, net mesaj verecek'' dedi. Bağış, partisinin Sancaktepe İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, hedeflerinin 2023 yılı olduğunu belirtti. ''Rakiplerimiz hesaplaşırken, biz milletimizle helalleşip, yepyeni bir sayfa açıp, yepyeni bir çığır açıp, 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz' diyoruz'' diye konuşan Bağış, AK Parti'nin her 2 yılda bir halktan güvenoyu aldığını dile getirdi. Egemen Bağış, partililere hitaben ''Belki de Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine doğru gidiyoruz. Bir büyük kaya parçasını adeta bir dağın yamacından yavaş yavaş emin adımlarla zirveye doğru çıkaran sizlerle, 12 Haziran 2011'de o kaya parçasını dağın zirvesine hep birlikte yerleştireceğiz'' dedi. Ölümünün yıl dönümünde anılan Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, Türkiye'nin demokrasisi için, milletin sesi olabilmek için çok çalıştığını ifade eden Bağış, ''Onun taşıdığı kaya parçası, maalesef dağın zirvesine yerleştirilemediği için arkasından bu ülke 28 Şubat sürecini yaşadı. Maalesef milletin iradesini kabullenemeyen statükocular, rahmetli Özal'dan sonra yeniden palazlanmaya başladılar. İşte bu millet, o zaman iradesini yeniden ortaya koydu, AK Parti'yi iktidara taşıdı'' diye konuştu. -''ASKERİ ANAYASALARLA BİZİ MAHKUM ETTİLER''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın desteğiyle önüne konan bütün tuzakları teker teker açığa çıkarıp Türkiye'nin önünü açtığını ifade eden Bağış, ''Bugün artık milletin iradesi önünde durabilecek bir güç kalmadı. Şimdi 12 Haziran'da Türkiye'ye yakışır, her bir vatandaşımızın dini inancı ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, her bir vatandaşımızın 'benim' diyeceği bir anayasaya kavuşma sürecine başlıyoruz'' dedi. Türkiye'de 1960 darbesinden bu yana sivil bir anayasanın, sivil irade tarafından yazılamadığına değinen Bağış, ''Darbe anayasalarıyla, askeri anayasalarla, asgari demokrasiye bizi mahkum ettiler'' diye konuştu. Anamuhalefetin son dönemde 'yenilik ve değişiklik' dediğini de ifade eden Bağış, ''Biz de zannettik ki siyasete kalite gelecek. 'Değişim' dedikleri, meğerse hijyen politikası çıktı. Utanmadan genelge yayınlamışlar teşkilatlarına, 'milletin önünde, milletin elini sıktıktan sonra elinizi kolonyalı mendille silmeyin' diye. Bu millet, sizden çok daha temiz, çok daha hijyen, siz kimden korkuyorsunuz?'' dedi. Bağış, Anamuhalefet partisinin 2B arazileriyle ilgili açıklamalarını da anımsatarak, ''Bugüne kadar 2B yasasını Anayasa Mahkemesine götürenler, hangi yüzle bu millete 2B'den bahsediyorlar'' şeklinde konuştu. Anamuhalefet partisini eleştiren Bağış, ''Bu millet, 12 Haziran'da kendi derdiyle dertlenmeyip, statükocuların paravanı haline gelmiş, listeler açıklanmış hala bir takım merkezlerden gelen talimatlarla liste değişikliklerine gidenlere çok açık, net mesaj verecek'' dedi. AK Parti iktidarı döneminde yapılan icraatlardan örnekler veren Bağış, ''Her çocuğumuza nasıl ücretsiz ders kitabı verdiysek, ücretsiz dizüstü bilgisayar vereceğiz. Artık kitap taşımayacak, kendi bilgisayarıyla dünyayla bağlanacak'' diye konuştu. Bağış, konuşmasının ardından AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.