Egemen Bağış: Gezi Parkı eylemleri bir tertip

Egemen Bağış katıldığı programda, Gezi Parkı eylemlerinin birçok konuda gelişmenin yaşandığı Mayıs ayında başlamasını manidar bulduğunu ifade etti.

Gezi Parkı eylemlerinin bir tertip dahilinde gerçekleştiğini iddia eden Bağış, eylemlerle ilgili belgelerin yargıya götürülüp kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Sosyal medya üzerinden örnekler veren Bağış, bu örneklerin çürütüldüğünü öne sürdü.



Sosyal medyada espri konusu olan ‘Ouokl’ tweeti hakkında da açıklama yapan Bağış, tweetin Kazlıçeşme mitinginde dokunmatik cep telefonunu nedeniyle atıldığını, istemeden de olsa Türkiye’de bir tartışma konusu çıkardığını söyledi.