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Egemen Bağış: Gezi Parkı eylemleri bir tertip

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, SKY Türk 360'ta yayınlanan Stüdyo 360'ın canlı yayınında Cengiz Özdemir'in sorularını yanıtladı

28 Haziran 2013 07:25

Egemen Bağış katıldığı programda, Gezi Parkı eylemlerinin birçok konuda gelişmenin yaşandığı Mayıs ayında başlamasını manidar bulduğunu ifade etti.

Gezi Parkı eylemlerinin bir tertip dahilinde gerçekleştiğini iddia eden Bağış, eylemlerle ilgili belgelerin yargıya götürülüp kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Sosyal medya üzerinden örnekler veren Bağış, bu örneklerin çürütüldüğünü öne sürdü.

Sosyal medyada espri konusu olan ‘Ouokl’ tweeti hakkında da açıklama yapan Bağış, tweetin Kazlıçeşme mitinginde dokunmatik cep telefonunu nedeniyle atıldığını, istemeden de olsa Türkiye’de bir tartışma konusu çıkardığını söyledi.

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