-Bağış: Gazetecilikten tutukluluk kabul edilemez İSTANBUL (A.A) - 15.12.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Medya Derneği yöneticilerini kabul etti. Avrupa Birliği Bakanlığı Ortaköy Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Bağış, görüşmede, AB sürecinde son zamanlarda sıkça gündeme gelen medya özgürlüğü ve basın mensuplarının Türkiye'de mesleklerini rahat yapabilmesi konusunu birlikte değerlendirdiklerini söyledi. Bugünün Türkiye'sinin, geçmişle kıyaslandığı zaman çok daha demokratik, çok daha şeffaf, çağdaş ve saygın bir ülke olduğu konusunda hemfikir olduklarını kaydeden Bağış, şöyle devam etti: ''Ama hala ülkemizde sorunlar yaşandığı konusunda da hemfikiriz. Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede, onlar da yaş ile kurunun karışmasından rahatsız olduklarını ortaya koydular. Gerçekten Türkiye'de bir gazetecinin bile mesleğinden dolayı tutuklu olması, hiçbirimizin kabul edemeyeceği, Türkiye'nin imajına da zarar veren, bizim vicdanlarımızı da rahatsız eden bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Ama maalesef gazeteci kimliği altında banka soygunu yapmış, adam öldürmüş veya kanunları çiğnemiş, çetelere üye olup demokratik yollarla iktidara gelmiş bir hükümeti gayri demokratik yöntemlerle alaşağı yapmaya kalkan kişilerin gazetecilik zırhına sarılmaları veya onun arkasına saklanmaları, Medya Derneğimizin mensuplarını da rahatsız ediyor gördüğüm kadarıyla.'' Medya Derneği Genel Başkanı Salih Memecan da gazetecilik faaliyetleriyle gazetecilik dışı faaliyetlerin ayrılması ve bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılıp, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hapiste olan basın mensuplarının çıkarılması gerektiğini söyledi. Basın özgürlüğü konusundaki diğer bir sıkıntının da habercilikten dolayı hakkında soruşturma açılan binlerce gazeteci olduğunu dile getiren Memecan, ''Bunlar genellikle devam etmekte olan davalara ilişkin haber yapan arkadaşlarla ilgili. O konuda da gerekli çalışmaların yapılmasını istedik. Bunun dışında çok hoş vakit geçirdik'' diye konuştu.