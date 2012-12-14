Bağış: Galatasaray'ın 6-0'ını biz bile silemedik

Galatasray-Fenerbahçe derbisi siyasetin de gündeminde... AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bir açılışta konuya değindi ve "10 yılda çok iş yaptık, liradan 6 sıfır sildik. Ama itiraf edeyim, Galatasaray'ın 6-0'ını biz bile silemedik" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, siyasetin yanı sıra Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de değindi.

"Türkiye'nin İstanbul ve Galatasaray'dan başka markası niye yok?'' şeklindeki esprili soruya Bağış'ın, yanıtı da espirili oldu:

''Ben burada iktidarın birçok başarısını anlattım ama bir şeyi itiraf etmek zorundayım. Türkiye'de son 10 yılda çok iş yaptık. En önemlisinden bir tanesi de Türk Lirası'ndan 6 sıfır atmak oldu ancak Galatasaray'ın yediği 6-0'ı biz bile silemedik.''

Bağış, siyasetin yanı sıra Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de değindi.

"Türkiye'nin İstanbul ve Galatasaray'dan başka markası niye yok?'' şeklindeki esprili soruya Bağış'ın, yanıtı da espirili oldu:

''Ben burada iktidarın birçok başarısını anlattım ama bir şeyi itiraf etmek zorundayım. Türkiye'de son 10 yılda çok iş yaptık. En önemlisinden bir tanesi de Türk Lirası'ndan 6 sıfır atmak oldu ancak Galatasaray'ın yediği 6-0'ı biz bile silemedik.''