-Bağış: ''Fransızlar ihanetin bedelini ödetir'' İSTANBUL (A.A) - 24.12.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Fransa Meclisi'nde çok kötü bir tiyatro sonrasında kabul edilen tasarının, Fransız halkının özgürlüklerine de kast eden bir tasarı olduğunu belirterek, ''İnanıyoruz ki, Fransız halkı seçimlerde kendisine yapılan bu ihanetin bedelini ödetecektir'' dedi. Kurtköy Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Pendik 4. Olağan İlçe Kongresinde konuşan Bağış, Aydın Menderes'in vefatı dolayısıyla bugün Türk milletinin hüzün, acı ve teessür içinde olduğunu kaydederek, ülkenin bir yiğidini, bir demokrasi kahramanını daha kaybettiğini söyledi. Demokrasilerde milletin gericiliğe değil, ilericiliğe oy verdiğini vurgulayan Bağış, ''Demokratik rejimlerde millet statükoya değil, değişime oy verir. Milletin tercihi her zaman özgürlüklerine sahip çıkan siyaset anlayışından yana olur. Ama işte önceki gün Fransa Meclisi'nde bunun aksine tarihi bir yanlışın, tarihi bir gafletin içerisine düşüldüğünü gördük. Ülkede seçimler yaklaşırken mevcut yönetim -hepsini katmıyorum- özgürlükleri kısıtlayıcı bir yaklaşım içerisine girmek suretiyle oy avcılığı peşine düşmüş ve telafisi mümkün olmayacak bir hatanın fitilini ateşlemiştir. Tekrar ediyorum. Fransa Meclisi'nde çok kötü bir tiyatro sonrasında kabul edilen tasarı, Fransız halkının özgürlüklerine kast eden bir tasarıdır. İnanıyoruz ki, Fransız halkı seçimlerde kendisine yapılan bu ihanetin bedelini ödetecektir. İnanıyoruz ki, Fransız halkı 'özgürlük, eşitlik ve kardeşlik' ilkeleriyle gerçekleşen Fransız ihtilaline ve ihtilalin ruhuna sahip çıkacaktır. Fransız halkı elbet özgürlüklerine kast edenlerin sorumsuzluğuna Fransız kalmayacaktır'' dedi. Bağış, tasarının sadece Türkiye'yi ve Fransız halkının özgürlüklerini değil, aynı zamanda AB'nin üzerine inşa edildiği temel felsefeyi, temel değerleri de hedef aldığını belirterek, ''AB, asla Avrupa coğrafyasına nefret tohumları eken ve tarihi tekerrür ettirmenin peşinde koşanların tarafında yer almamalıdır'' dedi. -''Demiryollarını tekrar gündeme getirdik''- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da yeni yolların yapımı için adım attıklarını kaydederek, Akdeniz ile Karadeniz'i buluşturacaklarını söyledi. Yıldırım, yaptıkları yollarla dağları aştıklarını ve aşacaklarını, milleti birbiriyle buluşturduklarını ifade ederek, ''Demiryollarını tekrar gündeme getirdik. Demiryolları bir türküdür ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın bir ölçüsüdür. Hızlı tren hayaldi, gerçekleştirdik'' dedi. Sarkozy'nin, Fransa'nın Yahudi asıllı ikinci cumhurbaşkanı olduğunu söyleyen Yıldırım, ''Fransa'nın, Sarkozy'nin, Türk halkına insan hakkını öğretmek haddine düşmez. Türk halkı da bu davranışa Fransız kalmayacak ve gereken tavrı gösterecektir'' diye konuştu.