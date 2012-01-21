-Bağış: Farklı davransalardı şaşırırım İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, CHP'nin ''katsayı'' sorununu Danıştay'a taşımasına ilişkin, ''Zaten farklı davransalardı şaşırırım. Bir kere de milletin derdiyle dertlenselerdi şaşırırım. Namı diğer 'çakma Gandi' ve arkadaşları yine bir kez daha kendinden bekleneni yaptı'' dedi. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Başakşehir İlçe Kongresinde konuşan Bağış, CHP'nin milletin vicdanında yargılanıp 'müebbet muhalefete' mahkum olduğunu belirterek, CHP'nin, AK Parti'nin ''katsayı sorununu'' çözme girişimini, yargıya taşıma kararı alarak Danıştay'a gittiğini söyledi. Bağış, ''Zaten farklı davransalardı şaşırırım. Bir kerede milletin derdiyle dertlenselerdi şaşırım. Namı değer 'çakma Gandi' ve arkadaşları yine bir kez daha kendinden bekleneni yaptı'' dedi. Anayasa Mahkemesi'nin CHP hakkında verdiği kararı hatırlatan Bağış, şöyle devam etti: ''İşte bir yanda 'Bir olduk, birlik olduk, birlikte Türkiye olduk' diyen AK Parti teşkilatları, öte yanda da mahkeme kararıyla, devletin yargısını oyalamakla, meşgul etmekle, kötü niyetli olmakla suçlu bulunan ana muhalefet partisi. İşte bizim farkımız bu. İşte bu yüzden onlar milletin vicdanında da, yargıda da 'müebbet muhalefete' mahkum oldular. Çünkü AK Partili olmak bütün yaratılanları yaratandan ötürü sevmeyi gerektirir.'' Bağış, bu ülkenin çocuklarının eğitiminin engellenmesi değil, teşvik edilmesi gerektiğini dile getirerek, ''CHP'lilere sorduğunuz zaman 'En büyük başarınız nedir?' diye, 'şunu engelledik, buna mani olduk, buna karşı çıktık' demekten başka bir şey bulamazlar. Taş üstüne taş koyamazlar'' dedi. AK Parti'de ''senlik benlik'' kavgası olmadığını da ifade eden Bağış, ''Biz bugüne kadar Türkiye'de hayal edileni başarmış, Türkiye'de milleti devletiyle kucaklaştırmış bir hareket mensupları olarak çalışmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.