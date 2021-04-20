Bağış Erten: ABD spor politikaları basbayağı sosyalizandır; açgözlü ABD zenginleri, orada yapamadığını burada yapmaya kalkıyor

Gazeteci ve spor yazarı Bağış Erten, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erten, "ABD spor politikaları basbayağı sosyalizandır; Açgözlü ABD zenginleri, orada yapamadığını burada yapmaya kalkıyor" diye yazdı.

Yeni kurulan organizasyonla ilgili "Futbolun Amerikanizasyonu" görüşleri spor gündeminde yer bulurken Bağış Erten sosyal medya mecrası Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD spor politikaları için "Basbayağı sosyalizandır" diye yazdı.

Erten "Bir süredir sosyal medyaya mecalim yokken neler neler oldu. Neresinden tutsam elimde kalır. Laf yetiştirmek zor artık. Ama şu zenginlerin süper ligi meselesine diyeceğim var. Herkes Neo-Liberalizm eleştirisi yapıyor ama spor vahşi kapitalizm kaldırmaz. Örgütlenmesi de ona göredir" dedi.

Erten, "ABD'nin spor politikaları basbayağı sosyalizandır. Draft, maaş tavanı, sendikalar... Bunlar boşa değil. Acı olan sosyal adaletçi bir spor politikasının asıl ana vatanı Avrupa'da bu oluşumun ortaya çıkması. Açgözlü ABD zenginlerinin orada yapamadığını burada yapmaya kalkması" diye yazdı.