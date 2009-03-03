Bağış: Doğan’a ceza ülke imajına zarar vermez

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Doğan Grubu'na cezanın, ülke imajına zarar vermediğini savundu.



Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Doğan Yayın Holding'e Maliye tarafından kesilen vergi cezasında, Avrupa Birliği kurallarını ihlal eden bir durum bulunmadığını söyledi. Herkesin denetlenebileceğini kaydeden Bağış, ``Önemli olan yargı yolunun açık olmasıdır'' dedi.



Devlet Bakanı Egemen Bağış, Avrupa'nın perakende devi Metro Grup'un Antalya Belek'te gerçekleştirilen yöneticiler toplantısına katılmak üzere kente geldi. Rixos Premium Otel'de düzenlenen toplantının ardından Bakan Bağış, Avrupa Perakendeciler Birliği Başkanı Dr. Freiherr Rainhardt Von Leoprechting ile özel görüştü. Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Başmüzakereci Bağış, Türkiye'de 5 bin kişiye istihdam sağlayan, farklı markalarla Türkiye'ye hem yeni teknolojiler, hem de yeni ürünleri getiren Metro Grup'un davetini, Avrupa Birliği sürecindeki Türkiye'nin imajını doğru vermek adına kabul ettiğini söyledi.



Metro Grup'un toplantısına katılan 32 ülkeden 800'e yakın yöneticiye Türkiye'yi ve AB ile müzakere sürecindeki durumu anlattığını belirten Bağış, kendi iktidarlarından önce 1 milyar dolar yabancı sermaye çekebilen Türkiye'nin, son yıllarda ortalama 20 milyar dolar yatırım aldığını belirtti. Tüm dünya ekonomik kriz endişesi yaşarken, Avrupa'daki bankacılık sektörüne para enjekte etmeyen tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Bakan Bağış, ``Avrupa'da bankalar patır patır dökülüp iflas ederken Türkiye'de hiçbir banka batmadığı gibi zarar da etmemiştir. Bankacılık sektörü 2008 yılında 12 milyar dolar kar etmiştir. Bu da Türkiye ekonomisinin ne kadar dayanıklı ve güçlü olduğunun, yatırım için ne kadar doğru bir adres olduğunun göstergesidir'' diye konuştu.



Türkiye'nin bazı sorunları olsa da küresel anlamda analiz edildiği zaman yatırım anlamında fırsatları değerlendirmek açısından son derece karlı ve doğru bir ülke olduğunu söyleyen Başmüzakereci Bağış, iddiasına gerekçe olarak nüfusun yüzde 65'ini teşkil eden 24 milyon kişinin ortalama 28.3 yaşında olmasını gösterdi.



826 milyon liralık ceza



Bakan Bağış, Doğan Yayın Holding'e kesilen 826 milyon liralık vergi cezasının Avrupa Birliği ülkelerindeki basın tarafından `demokratikleşme sürecinde sıkıntı' olarak değerlendirildiğinin hatırlatılması ve bu durumun Türkiye imajı açısından olumsuzluk taşıyıp taşımadığı sorusuna, ``Yargıyı bekleyin'' yanıtını verdi. Dünyanın her ülkesinde ekonomiyi denetlemekle yükümlü maliye müfettişleri olduğunu söyleyen Bağış, ``Gün gelir firmalara ceza keserler. Gün gelir şahısların vergi kayıtlarına gelirler. Ama bireylerin ve firmaların da bunu yargıya götürme hakkı vardır. Eğer haksız birşey varsa yargı onu zaten düzeltir. Artı Doğan Grubu'na da başka kurumlara da kesilen ilk ceza değildir'' dedi.



Daha önce de birtakım benzer durumlar yaşandığını, kiminde uzlaşıldığını, kiminde ise yargıya gidildiğini hatırlatan Bağış, bu durumun teknik değerlendirmesini yapacak durumda olmadığını belirterek şunları söyledi:



``Avrupa Birliği standartları açısından bakılacak birşey varsa; yargıya gitme yolu açık mıdır, burada insanların kendini ifade edebilme özgürlüğü var mıdır ve medya doğru yayıncılık yapmakta mıdır bunlara bakılır. Burada kişi özel hayatına teşebbüs var mıdır, müdahale var mıdır bunlara bakılır. Buna Avrupa kuralları açısında yaklaşmanın bir faktörü olmaz, çünkü Avrupa Birliği kurallarını ihlal eden bir durum yoktur.''



‘Dev firmalar incelenir’



Amerika'nın en meşhur modacısı ve emlak patroniçelerinin, Avrupa'da Enron gibi dev firmalar ve yöneticilerinin vergi incelemesine tabi olduğunu ve kiminin ceza aldığını belirten Bağış, Türkiye'de de tüm dünyadaki gibi vergi mevzuatı olduğunu söyledi. Bakan Bağış şöyle konuştu:



``Vergi mevzuatını uygulayanlar vardır, doğru uygulamayanlar vardır. Bununla ilgili iddialar vardır. Bunu yargı uzmanları inceler. Eğer onların incelemelerini doğru bulmayan birileri varsa, onlar da konuyu yargıya taşıyarak düzeltirler. Önemli olan bu mekanizmaların açık olması. Türkiye çok şükür ki bir demokrasi. Çok şükür ki Türkiye'de seçimler ve işleyen bir devlet sistemi var.''



Buradan AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Belek Beldesi Kocareis Caddesi üzerindeki seçim ofisi açılışına katılan Bağış, Türkiye'nin demokrasi adına büyük adım attığını söyledi. `Çanakkale Destanı'nı en iyi anlatan, bazı fikirlerine katılmasak bile dilimizi en iyi kullan şairlerden biri'' sözleriyle nitelediği Nazım Hikmet'in vatandaşlığının iadesini Bakanlar Kurulu'nda itirazsız onayladıklarını söyleyen Bakan Bağış, Nazım Hikmet'in vatandaşlığının iade edilmesi bir ayıbın ortadan kaldırılmasını 50 yıl sonra AKP iktidarının gerçekleştirdiğine işaret etti.

