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Politika

Bağış: Danimarka'ya gerek yok KKTC, Rumlara yardıma hazır

AB dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralacak Kıbrıs Rum kesimi, imkansızlıkları gerekçe göstererek, şu anki dönem başkanı Danimarka'dan destek talebinde bulundu

22 Haziran 2012 20:44

Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralacak Rum kesimi, "İmkanlarımız yetersiz" diyerek Danimarka'dan destek istedi. Rumların bu isteğine AB Bakanı Bağış'tan cevap geldi. Bağış, "Danimarka'ya gerek yok. KKTC size yardıma hazır" dedi.

Danimarka, Rum kesiminin bu isteğine henüz cevap vermezken, sürpriz destek AB Bakanı Egemen Bağış'tan geldi.
 
AB-Türkiye Ortaklı Konseyi toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan AB Bakanı Egemen Bağış, Rum kesimine seslenerek, "Danimarka'dan yardım talep etmenize gerek yok. KKTC size yardım etmeye hazır" dedi.
 
Rum kesiminin, kilometrelerce uzakta olan Danimarka'dan yardım talep etmesinin gereksiz olduğunu söyleyen AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Rum kesimi dönem başkanlığı esnasında uzaklarda olan Danimarka'dan yardım talep edeceğine, kendilerine elektrik ve su veren asıl muhattapları olan komşuları KKTC'den isteyebilirlerdi. KKTC başkanlık konusunda Rum kesimine destek verirdi" şeklinde konuştu.
 
 

Türk -AB ilişkilerinde bir ilk

 
 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması çerçevesinde kurulan ‘Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 50. toplantısı bugün Brüksel’de gerçekleştiriliyor. Toplantıda bir ilk yaşandı.
 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki en üst düzey karar alma organı olan ve bakanlar düzeyinde biraraya gelen Ortaklık Konseyi'nde şimdiye kadar Türk heyetine hep dışişleri bakanları başkanlık yapmıştı. Bugün düzenlene toplantıda ise ilk defa dışişleri bakanı yerine Türk heyetine AB Bakanı Egemen Bağış başkanlık yapıyor.
 

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