-BAĞIŞ: BU GÖRÜNTÜLER BİZE YAKIŞMIYOR İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, öğrencilerin protestolarını değerlendirerek, ''Bütün bu görüntüler bize yakışmıyor. Ne bu ülkenin gençleri yumurta atarak bir yere varabilirler ne onların yumurta atarken çekilmiş görüntüleri ülkeye bir şey katar ne de onlara karşı güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu tepki bu ülkenin imajına olumlu katkıda bulunur'' dedi. Danimarka'daki temaslarını tamamlayan Bağış ve beraberindeki heyet, ''ATA'' uçağıyla İstanbul'a geldi. Egemen Bağış, Atatürk Havalimanı VIP Salonunda düzenlediği basın toplantısında, Danimarka'daki temasları hakkında bilgi verdi. Temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Lene Espersen ile görüştüğünü, Danimarka Avrupa Hareketi tarafından düzenlenen konferansa ve ''Türkiye: Tamamlayıcı Yıldız'' etkinliğine katıldığını anlatan Bağış, şunları söyledi: ''Danimarka'da, başta Dışişleri Bakanı Espersen olmak üzere Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Bakanı ve diğer temsilcilerle görüşmeler yaptık. Bu ziyaret çerçevesinde Türkiye ile Danimarka arasındaki ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyelik sürecini değerlendirme imkanımız oldu.'' Danimarka ziyaretinde, Türkiye-Danimarka ilişkilerinde son zamanlarda duygusal davranıldığını fark ettiklerini de belirten Bağış, şöyle devam etti: ''Özellikle karikatür krizi, ardından Roj TV, NATO Genel Sekreterliği seçimi ve NATO zirvesi çerçevesinde Danimarka ile farklı siyasi pozisyonlara sahip olmamızdan sonra Danimarka'yı boş bırakmışız. Bunu neden söylüyorum; görüşmelerde bazı Danimarkalı parlamenterlerin Türkiye'nin AB zirvelerine davet edilmediğinden haberdar olmadıklarını gördük. Bizim biraz duygusal davranarak boş bıraktığımız yeri maalesef başkaları yanlış ve çarpık bilgilerle doldurmaya çalışmış. Bu ziyaretle onu da gidermeye çalıştık.'' -ÖĞRENCİ PROTESTOLARI- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bağış, öğrencilerin protestolarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu: ''Arkadaşlar, bütün bu görüntüler bize yakışmıyor. Ne bu ülkenin gençleri yumurta atarak bir yere varabilirler ne onların yumurta atarken çekilmiş görüntüleri ülkeye bir şey katar ne de onlara karşı güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu tepki bu ülkenin imajına olumlu katkıda bulunur. Artık gençlerimizin de siyasilerimizin de güvenlik güçlerimizin de ülkenin çıkarları çerçevesinde hareket etmesi gerekir. Eskiden Norveç, Danimarka, İsveç gibi ülkelere giden Türk bakanlarını orada Türkiye'ye karşıt gruplar yumurtalarla karşılardı. Şimdi biz Danimarka'dan döndük, o ziyarette tek bir çatlak ses duymadık. Farklı konuları tartıştık, çeşitli konularda bizden farklı düşünen gruplarla bir araya geldik. Artık Türkiye insan hakları konusunda, demokrasi konusunda, çağdaşlaşma ve şeffaflaşma konusunda, Avrupa'da bir zamanlar bizi en çok eleştiren ülkelerin bile saygısını kazanan bir ülke oldu. Ama oradaki yumurtaların ülkemize kaymış olması çok düşündürücü. Bizim gençlerimiz daha çağdaş, daha modern fikirlerle yaşamak istiyorsa AB sürecine sarılsınlar.'' Türkiye'de, insan haklarına daha duyarlı, demokratik standartları daha da yükselmiş, çağdaşlık konusunda herkesin yarınlara daha emin adımlarla yürümesini sağlayacak adımların, AB sürecindeki reformlarla atıldığını ifade eden Bağış, ''Bu konuda iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan, genç-yaşlı ayrımı yapmadan, asker-polis ayrımı yapmadan işbirliği yapmak durumundayız. Ben bu konudaki düşüncelerimizi hep paylaştım. Farklı düşündüğümüz konularda bize yakışan, medeni bir şekilde diyalog kurmak, fikirleri tartışmaktır. O atılan yumurtalar hiçbir sorunu çözmez'' dedi.