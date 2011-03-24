-BAĞIŞ: BİZ NAMLU UZATAN OLMAYACAĞIZ AKSARAY (A.A) - 24.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Biz Libya'ya kardeşlerimize namlu uzatan ülkelerden biri olmayacağız. Biz Libya'daki kardeşlerimize yardım eli uzatacağız'' dedi. Bağış, Aksaray'da Vali Orhan Alimoğlu'nu makamında ziyaret etti. Bağış, ziyaretin ardından Belediye Tiyatro Salonu'nda AK Parti Aksaray İl Teşkilatı tarafından düzenlenen ''Türkiye Buluşmaları'' programına katıldı. Türkiye'nin AB süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bağış, ''Rahmetli Menderes'in başlattığı bir süreç. İlk başvuruyu rahmetli Menderes gerçekleştirdi. 1963 yılında rahmetli İnönü süreci resmileştirmek için Ankara anlaşmasını imzaladı'' dedi. Bağış, Avrupa Birliği sürecinin başladığı günden bugüne Türkiye'nin önemli mesafeler kat ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''O gün kişi başı gelir 400 dolardı, bugün 11 bin dolar. O gün 14 üniversite vardı, bugün her ilimizde üniversitemiz var, 165 üniversitemiz oldu. O gün yıllık turizm geliri 9 milyon dolardı, bugün 30 milyar doların üzerine çıktı. O zaman insanlarımızın en büyük umudu Almanya'ydı, bugün o Almanya'ya 50 yıl önce giden kardeşlerimizin çocukları Almanya'nın en başarılı futbolcuları, film yönetmenleri, avukatları, mühendisleri oldu. Onlar gibi Türkiye de durmadı, gelişti. AB sürecinde, bir zamanlar kendi başbakanını idam eden ülke olmaktan çıktık, dünyaya lider üreten ülke olduk. AB sürecinde, en büyük ilinin belediye başkanı, 'ders kitaplarındaki bir şiiri okudu' diye hapsedilen bir ülke olma ayıbından kurtulduk, bölgedeki yeni demokrasilere particilik, insan hakları, iletişim ve halkla ilişkiler konusunda eğitim veren bir ülke haline geldik. Bugün Ortadoğu'dan bir çok ülke AK Parti Genel Merkezi'nde demokrasi, particilik ve halkla ilişkiler eğitimi alıyor. Nereden nereye... Güzelyurt'un, Ihlara'nın, Aksaray'ın ve Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa Birliği eksik olur. Bunu biz Avrupa'nın dar vizyonuna ve önümüze çıkardıkları engellere rağmen bıkmadan usanmadan kararlılıkla söylüyoruz. Avrupa Birliği'nin Türkiyesiz eksik kalacağını onların da da fark etmesini istiyoruz. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız.'' AB sürecinin asıl sahiplerinin AK Parti olduğunu söyleyen Bağış, ''Şimdi tutmuş bizim 'Gandi Kemal' demiş ki, 'AB sürecinin önündeki en büyük engel AK Parti'dir.' Sen ha, bize ha... 'Yukarıda Allah var' derler. Bizim çakma Gandi, meydanı boş bulmuş, dost ortamına girmiş orada kılçıksız balık yemiş ondan sonra da aklına geleni söylemiş. Ya sizin partinizin iktidar olduğu dönemlerde bu millet yasaklardan, yokluktan, yolsuzluktan nefes alıp AB reformu mu yapabildi mi? Demokrasi ile ilişkisi o kadar uzak ki, seçmen listesine adını kaydettirmeyi bile unutuyor. Ters yola girmeye meraklı'' dedi. -''AVRUPALI KADDAFİ'LER''- Bugün TBMM'de Libya ile bir tezkerenin görüşüldüğünü, bu nedenle Aksaray'a geç kaldığını belirten Bağış, ''Arkadaşlar biz Libya'daki kardeşlerimize namlu uzatan ülkelerden biri olmayacağız. Ama biz Libya'daki kardeşlerimize yardım eli uzatacağız. Biz orada şu anda sıkıntı içinde olan kardeşlerimize insani yardım malzemelerinin ulaştırılabilmesi için önemli yardım yapacağız. Orada gerekirse insani yardım koridorları kuracağız. O insanların gıdaya, ilaca, suya, şefkate ihtiyaçları var. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bizim ceddimiz orada savaşmış. Kardeşlerimizi orada yalnız bırakamayız. Hele hele oldu bittiye getirmeye çalışan, uluslararası kurumların toplanmasını beklemeden bir takım saldırılar yapmaya kalkan Avrupalı Kaddafi'lere hiç bırakmayacağız. Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunu, barış için, insanlık için oralarda çabalamaya çalıştığını bütün dünyaya bir kez daha göstereceğiz'' diye konuştu. Bağış, Türkiye dışında Somali ile Erite, Gürcistan ile Rusya, Bosna Hersek ile Sırbistan, Afganistan ile Pakistan, Irak ile Suriye, İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk yapan başka ülke olmadığını bildirdi.