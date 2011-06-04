-BAĞIŞ: BELKİ O KELİMEYİ KULLANMAMAM GEREKİRDİ İSTANBUL (A.A) - 04.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu (MARİFED) üyeleri ile bugün Pendik'te yaptığı toplantıda ''Hiçbir seçim döneminde bu kadar adileşilmemişti'' şeklinde bir cümle kullandığını hatırlatarak, ''Gerçi bana yakışmadı. Belki o kelimeyi kullanmamam gerekirdi. Belki kelime doğru bir kelime değildi ama orada 'basitleştirme' anlamında, 'ucuzlama' anlamında kullanılan bir kelimeydi'' dedi. Bağış, Sarıyer İskelesi'nden bindiği AK Parti tekneleri ile İstanbul Boğazı'nda tur attı. Daha sonra Üsküdar İskelesi'ne gelerek tekneden inen ve burada TUSKON toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bağış, şunları kaydetti: ''Sabahki TUSKON toplantısında yaptığım konuşmada, 'Hiçbir seçim döneminde bu kadar adileşilmemişti' dile bir cümle kullandım. Gerçi bana yakışmadı. Belki o kelimeyi kullanmamam gerekirdi. Ama orada kastettiğim, son dönemde Sayın Başbakanımızın konvoylarına yapılan saldırılar, şehitlerimizin olması, polis kardeşlerimizin yaralanması, seçim bürolarımıza atılan molotofkokteylleri... Gerçekten insafsızca seçim araçlarına yapılan saldırılar ve hayatların kaybedilmesi hepimizi üzdü. Eminim Türkiye'de mantıkla demokrasi mücadelesi veren herkesi üzmüştür. Belki kelime doğru bir kelime değildi ama orada 'basitleştirme' anlamında, 'ucuzlama' anlamında kullanılan bir kelimeydi. Ama şu da bir gerçek ki gerçekten milli iradenin muktedir olmasından rahatsız olan birtakım çevreler var ve onlar Türkiye'deki bu seçimin, milli iradenin muktedir olması için en önemli nokta olduğunu, belki de en önemli seçim olduğunu, belki de 2050 Türkiye'sini şekillendirecek seçimin, 2011 seçimleri olduğunu gördükleri için, bu seçimlerde milli iradeyi zayıflatmak adına, yeniden Türkiye'yi faili meçhul cinayetlerle, işkenceyle, yasaklarla anıldığı o karanlık koalisyon günlere döndürmek istiyorlar. Biz buna üzülüyoruz. Yoksa bizim siyasi ideolojilere karşı bir tavrımız olmaz. Ama siyasi ideoloji adına şiddet kullananlara, teröre başvuranlara da dimdik duracağız ve bu millet hiçbir zaman şiddet kullananları, terörü affetmeyecektir.'' Bir gazetecinin yarın Kazlıçeşme Meydanı'nda yapılacak AK Parti mitingini hatırlatması üzerine de Bağış, İstanbul'daki AK Parti mitinglerinin her zaman bir demokrasi şölenine döndüğünü söyledi. Yarın Kazlıçeşme'de daha evvel kırdıkları rekoru yine kendilerinin kıracaklarını dile getiren Bağış, ''AK Parti İstanbul teşkilatları yarına çok hazır. Yarın saat 17.00'de Kazlıçeşme'de gerçekten Sayın Başbakanımızla kucaklaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün sahil boyunca Beykoz'dan Üsküdar'a kadar tekneden de çağrıda bulunduk. Yarın orada cumhuriyet tarihinin en görkemli siyasi mitingini gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bugün aynı miting meydanında bir siyasi gösteri düzenleyen bir başka parti Edirne'den Anadolu'nun farklı yerlerinden otobüslerle insanları getirdi. Ama AK Parti'nin İstanbul seçmeni, İstanbul teşkilatları orayı hınca hınç dolduracaktır. Onlara da böyle taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini göstermek için iyi bir vesile olacaktır diye düşünüyorum'' dedi.