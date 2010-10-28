-BAĞIŞ: BASINA YANSIYAN BELGELER TASLAK İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 9 Kasımda yayımlanacak AB İlerleme Raporuyla ilgili basına yansıyan belgelerin taslak olduğunu ve üzerinde istişarelerin devam ettiğini belirterek ''Mümkün olduğu kadar objektif, adil bir raporun yayımlanması için elimizden gelen çabayı son ana kadar sürdüreceğiz'' dedi. Macaristan'daki temaslarının ardından yurda dönen Bağış, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bağış, 26 Ekimde AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı'nın Brüksel'de yapıldığını ifade ederek, Avrupa Parlamentosu ve Türk parlamenterlerin, Türkiye'nin AB süreci ile Kıbrıs meselesini detaylı şekilde değerlendirdiklerini söyledi. AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladıkları vizelerin ''yersiz, saçma ve hukuksuz olduğunu'' vurguladıklarını kaydeden Bağış, ''Ayrıca, terörle mücadelede Avrupalılardan artık somut destek beklediğimizi, gerçekten bu konuda Türk milletinin sabrının son aşamaya geldiğini kendileriyle paylaştık'' dedi. Devlet Bakanı Bağış, Brüksel ziyaretinin ardından 2011 yılında AB dönem başkanlığını devralacak Macaristan'a ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak, burada üst düzey bir kabul gördüklerini ifade etti. Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schimtt ile bir araya geldiğini, Macaristan Dışişleri Bakanı Janos Martony ile hem ikili hem de heyetlerarası görüşmeler yaptıklarını belirten Bağış, Devlet Dış Politika Enstitüsü'nde de bir konuşma yaptığını dile getirdi. Türkiye'nin Macaristan ile NABUCCO projesinde işbirliği yaptığını ve projenin ortakları olduğunu belirten Bağış, ziyaretin çok verimli geçtiği değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bağış, bugün Türk basınında 9 Kasımda yayımlanacak AB İlerleme Raporu'na ilişkin bazı haberlerin yer aldığını ifade ederek, ''Tabii basın mensuplarına yansıyan bu taslak belgeler bize de yansıyor. Ama şu aşmada bunların hepsi taslaktır. Daha üzerinde istişareler devam ediyor, görüşmeler devam ediyor. Bu raporlar resmi hale gelmeden, üzerinde yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Mümkün olduğu kadar objektif, adil bir raporun yayımlanması için elimizden gelen çabayı son ana kadar sürdüreceğiz'' dedi.