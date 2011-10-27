-Bağış: Avrupalılar teröriste terörist desin ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa'da bazılarının Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili olarak ''Biz kediye kedi deriz'' açıklaması yaptığını belirterek, ''Biz o Avrupalıların teröriste de terörist demesini bekliyoruz, teröriste de terörist muamelesi yapmasını bekliyoruz'' dedi. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen ve Ankara Valiliği tarafından hayata geçirilen ''Başkent AB yolunda Kenetleniyor'' projesinin tanıtımı Ankara'da yapıldı. Bakan Bağış, toplantıda yaptığı konuşmada, ''Türkiye'nin AB'li kimliğini sorgulamak kimsenin haddi değil'' diyerek Avrupa'da bazılarının ortaya çıkıp ''Biz, kediye kedi deriz'' gibi açıklamalar yaptığını belirterek, ''Biz o Avrupalıların teröriste de terörist demesini bekliyoruz, teröriste de terörist muamelesi yapmasını bekliyoruz. Çünkü Avrupalılar da şunu unutmasınlar Berlin'in, Paris'in, Brüksel'in güvenliği Şırnak'ta başlar, Batman'da başlar'' diye konuştu. Türkiye için AB sürecinin sonuçtan daha önemli olduğunu söyleyen Bağış, her geçen gün daha azimli adımlar attıklarını, bazılarının engellemeleriyle Türkiye'nin müzakere sürecini yavaşlatabileceklerini ancak reform sürecini sadece kamçılayabileceklerini kaydetti. Van'da meydana gelen depremin ardından Ankara'nın gösterdiği hassasiyetin başkent olmayı ne kadar hak ettiğini gösterdiğini belirten Bağış, Ankara'nın hemen yardım konvoylarını yollara çıkarmasının kardeşlik dokusunun en güzel kanıtı olduğunu söyledi. Deprem haberi geldiğinde 80 ilin Van için seferber olduğunun altını çizen Bağış, ''Bu olay gösterdi ki bu ülkenin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini kimse bozamaz'' ifadelerini kullandı. 2010 yılı Avrupa ödülünün Ankara'ya çok yakıştığını ifade eden Bağış, Ankara'nın AB standartlarına hazır olduğuna inandıklarını belirterek, bunu görmek istemeyen ''bazı dar vizyonlu Avrupalılar''ın Ankara'ya geldiklerinde utandıklarını söyledi. Bağış, ''Ankara'nın mutluluğu ve huzuru Türkiye'nin mutluluğu ve huzurudur. Bizler burada mutluysak Türkiye mutludur. Ankara ne kadar dik durursa milletimizin başı da o kadar dik durur. Eğer Ankara başını öne eğerse milletimizin de başı öne eğilir'' diye konuştu.