-Bağış: Atatürk'ün mirasına ihanet içindeler İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Atatürkçü düşünce adı altında devlet içinde devletler oluşturmaya çalışanların, her şeyden önce Atatürk'ün mirasına ihanet içinde olduğunu belirterek, ''Türkiye'de 'Ergenekon davası' olarak bilinen yargılama süreci, aynı zamanda Atatürkçü düşüncenin de gerçek sahibine yani millete teslim edilme sürecidir'' dedi. Ali Emiri Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Fatih İlçe Danışma Kurulu Toplantısında konuşan Bağış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığıyla başlayan ve 2002'den bu yana AK Parti teşkilatının fedakar gayretleriyle devam eden sürecin, İstanbul'u dünyanın yıldızı haline getirdiğini vurguladı. -Kocaeli'de deniz otobüsünün kaçırılması- Bağış, Kocaeli'deki deniz otobüsü kaçırılma olayına da işaret ederek, ''İzmit'teki korsanı ve kardeşliğimizi bozmak isteyenleri denize döken SAT komandolarımız gerçekten çok büyük bir kahramanlık sergilediler. Sabaha karşı yapılan operasyon, Türk ordusunun profesyonelleşmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Artık profesyonel askerliği daha fazla tartışmalıyız'' dedi. -Letonya'da Atatürk'ü anma töreni- Egemen Bağış, Letonya'da, Cumhuriyet tarihinde ilk kez yurt dışındaki bir üniversitenin öğrencilerinin, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk için saat 9'u 5 geçe saygı duruşuna geçtiğini belirterek, o an tarifi olmayan duygular yaşadığını dile getirdi. Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kemalizm, Atatürk'ün ortaya attığı ve ürettiği bir ideoloji değildir. Kemalizm, içerisinde bizzat Atatürk'e ait hiçbir şey bulunmayan yapay bir ideolojidir ve sistemi elinde tutmak isteyenler tarafından Türk demokrasisinin üzerinde demoklesin kılıcı gibi bir görüntü vermiştir. Atatürkçü düşünce, inancından dolayı başörtüsü takan genç kızları ikna odalarına kapatıp, onları başörtülerini çıkarmaya ikna etmek değildir. Atatürkçü düşünce demokratiktir, Atatürkçü düşünce özgürlükçüdür, Atatürkçü düşünce milletin huzur ve refahına odaklıdır. Ama bugün Atatürkçü düşünce etiketi altında kendisini sistemin ve devletin sahibi olarak görenler, bütün demokrasi karşıtı çaba ve tahriklerin en ön sırasında yer alıyorlar. Türkiye'de şu anda gerçek Atatürkçü düşünceyi hayata geçiren, Atatürk'ün mirasına Cumhuriyet tarihinde en çok saygı duyan ve onun hedeflerini bir bir gerçekleştiren bir hükümet görev yapıyor. Atatürk, korunmaya ihtiyacı olan bir lider değildir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan vizyoner bir liderdir ve Türk milleti kurucu liderine her zaman sadakat ve şükranla yaklaşmıştır, yaklaşmaya da devam edecektir.'' -''KCK operasyonları bugünün meselesi değildir''- TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu da AK Parti'nin siyasi anlamda önemli bir marka haline geldiğini belirterek, ''Bizim 2023'e kadar iktidar olmamız lazım. Zira bunu bu millete borçluyuz. Mevcut muhalefete bakınca Türkiye'nin geleceği için ne kadar önemli olduğumuzu daha iyi görüyorum'' dedi. KCK operasyonlarına da işaret eden Kuzu, ''KCK operasyonları bugünün meselesi değildir. Bu sonuç, devletin yıllardır dinleyerek elde ettiği bilgilerin sonucudur. Uzun takipler sonucunda yapılmıştır. KCK operasyonlarından sonra PKK ciddi bir bocalamaya girmiştir'' diye konuştu.