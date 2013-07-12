Bağış: Anayasa konusunda top muhalefette

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AK Parti Kartal İlçe Teşkilatı'nı ziyaratte yaptığı konuşmada, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın birçok bölgesinde Müslümanların içinde bulundukları duruma dikkati çeken Bağış, şunları kaydetti:

"Bugün bizim oturduğumuz iftar sofralarında oturamayan Somalili kardeşlerimiz var. Kapatılan Refah kapısı ile bir kez daha dünyanın en büyük açık hava hapishanesi hüviyetini kazanan Gazze'de ramazanı idrak etmeye çalışan kardeşlerimiz var. Bugün sırf Müslüman oldukları için devletlerinin sistematik zulümleri altında inim inim inleyen Doğu Türkistan ve Arakan'da kardeşlerimiz var. Ve bugün kendilerine özgürlük çok görüldüğü için silahların gölgesinde ramazan geçiren bir Suriye, bir Mısır var."

"Mısır'daki demokrasiyi desteklememiz Türkiye'nin oradaki çıkarları için değil, Mısır halkının çıkarları içindir" diyen Bakan Bağış, "Çünkü güçlü bir Türkiye ve güçlü bir Mısır, Müslüman dünyası için önemli birer adım olacaktır. Bütün kösteklemelere rağmen Türkiye büyümekte ve herkes biliyor ki, Türkiye büyüdükçe etrafı da ihya olur. Türkiye büyüdükçe mazlumların sesi daha yüksek çıkar" şeklinde konuştu.

Gezi Parkı olaylarına da değinen Bağış, "Bakıyoruz malum medya, iş dünyası, entelektüeller, uluslararası siyasi kurumlar bir bütün halinde Türkiye'ye saldırdı fakat kaleyi düşüremedi" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni anayasanın yapılması için gerekli özverinin gösterileceğini açıkladığını aktaran Bağış, "Yeni anayasa için biz AK Partililer olarak bir yaz boyu çalışmaya hazırız, hatta bunu milletimize olan borcumuzu ödeme babında bir şeref sayarız. Bundan sonra top muhalefettedir. Halkımız kimin işi yokuşa sürdüğünü, kimin gerçekten bu milletin sevdalısı olduğunu ayırt edecektir" diye konuştu.